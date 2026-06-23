Gazze’de insanlık dramı: Çocuklar bir damla su için güneş altında nöbette

Siyonist rejimin işkencesi bitmedi. Katil İsrail'in sivil yerleşim yerlerini, su arıtma tesislerini, kuyuları ve boru hatlarını doğrudan hedef alması sonucu Gazze'de su krizi başladı. Elde kalan sağlam tankerlerle kamplara su taşındı. Yürekleri burkan kuyruklarda en ön saflarda yine çocuklar yer aldı. Kendi boylarından büyük, ağır plastik bidonları doldurmak için güneşin altında saatlerce bekleyen minik eller, taşıdıkları her damla suyu çadırlara taşıdı. Anneler ise çocuklarına içirecek ya da yaralarını yıkayacak bir bardak temiz su bulamamanın çaresizliğiyle feryat etti.



Bu arada uzmanlar, suların uygun olmayan kirli konteynerlerde saklanması ve kanalizasyon altyapısının yıkılması sebebiyle Gazze'de salgın hastalık riskinin bulunduğunu söyledi. Bu nedenle özellikle çocuk ölümlerinin kapıda olduğu kaydedildi. Uluslararası yardım kuruluşları "acil yakıt ve tıbbi koridor" çağrılarını bir kez daha yineledi. Batı bu çağrıya sessiz kalmaya devam ederken çocuklar bir damla su için nöbetteydi.

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Dilek Demir Takvim.com.tr Dünya