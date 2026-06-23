Enkazdan 52 saat sonra çıkan mucize çocuk Zeynep, amcasının şefkatiyle hayata tutundu
7 yaşındaki Zeynep, depremde annesini, babasını ve 4 kardeşini kaybetti. 52 saat sonra enkazdan çıkarıldı ancak bacağı kesildi. Ama o tüm zorluklara rağmen pes etmedi. Kendisine koruyucu aile olan amcasına 'baba', yengesine de 'anne' diye seslendi...
Giriş Tarihi:
Tarihler 20 Şubat 2023'ü gösterdiğinde Türkiye asrın felaketini yaşadı. Kahramanmaraş merkezli iki deprem, 11 ili etkiledi. Hatay'da da binlerce bina yerle bir olurken, çok sayıda vatandaşımız yaşamını yitirdi. Depremde 4 yaşında olan Zeynep Koyun da asrın felaketinde annesini, babasını ve 4 kardeşini kaybetti. Kendisi ise enkazdan 52 saat sonra çıkarıldı. Ne yazık ki sağ bacağı kesildi. Küçük kızı amcası Hasan Koyun bağrına bastı. Hasan Koyun, ailesiyle birlikte yeğeni Zeynep'e koruyucu aile oldu. Zeynep, amcasına 'baba' amcasının eşine de 'anne' diye seslenmeye başladı.
ÇOCUKLARIMDAN FARKSIZ
Depremden sonra ağabeyinin emanetine gözü gibi bakan Hasan Koyun, koruyucu aileliğin çok önemli olduğunu söyledi. Yüreklere işleyen şu ifadeleri kullandı: "Zeynep çocuklarımla kardeş gibi oldu. Şu an ben ve eşime, 'Baba, anne' diyor. Biz çocuklarımızdan geri bırakmıyoruz. Hepsine neyse Zeynep'e de aynı şefkati ve sevgiyi gösteriyoruz. Zeynep aile ortamında büyüyor. Herkesin böyle çocukları evlat edinmelerini istiyorum."
Amcası ve yengesini kendi ebeveyni yerine koyan Zeynep'in sözleri ise herkesi derinden etkiledi: "Burada babamla ve annemle kalıyorum. Kardeşlerimle oyunlar oynuyoruz. Annemi, babamı ve kardeşlerimi çok seviyorum. Okula gidiyorum ve bir şeyler öğreniyorum. Vali amcayı çok seviyorum. Ben Vali amcanın evine gittim, o da benim evime gelsin."
Bu arada Zeynep, büyüyünce avukat olmak istediğini söyledi.
Dilek Demir Takvim.com.tr Yaşam