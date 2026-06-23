Enkazdan 52 saat sonra çıkan mucize çocuk Zeynep, amcasının şefkatiyle hayata tutundu

Zeynep Koyun (Fotoğraflar takvim Foto Arşiv ve İHA'dan alınmıştır.)

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Dilek Demir Takvim.com.tr Yaşam

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Depremden sonra ağabeyinin emanetine gözü gibi bakan Hasan Koyun, koruyucu aileliğin çok önemli olduğunu söyledi. Yüreklere işleyen şu ifadeleri kullandı: "Amcası ve yengesini kendi ebeveyni yerine koyan Zeynep'in sözleri ise herkesi derinden etkiledi: "Bu arada Zeynep, büyüyünce avukat olmak istediğini söyledi.