CANLI YAYIN
Geri

Enkazdan 52 saat sonra çıkan mucize çocuk Zeynep, amcasının şefkatiyle hayata tutundu

7 yaşındaki Zeynep, depremde annesini, babasını ve 4 kardeşini kaybetti. 52 saat sonra enkazdan çıkarıldı ancak bacağı kesildi. Ama o tüm zorluklara rağmen pes etmedi. Kendisine koruyucu aile olan amcasına 'baba', yengesine de 'anne' diye seslendi...

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Enkazdan 52 saat sonra çıkan mucize çocuk Zeynep, amcasının şefkatiyle hayata tutundu
Tarihler 20 Şubat 2023'ü gösterdiğinde Türkiye asrın felaketini yaşadı. Kahramanmaraş merkezli iki deprem, 11 ili etkiledi. Hatay'da da binlerce bina yerle bir olurken, çok sayıda vatandaşımız yaşamını yitirdi. Depremde 4 yaşında olan Zeynep Koyun da asrın felaketinde annesini, babasını ve 4 kardeşini kaybetti. Kendisi ise enkazdan 52 saat sonra çıkarıldı. Ne yazık ki sağ bacağı kesildi. Küçük kızı amcası Hasan Koyun bağrına bastı. Hasan Koyun, ailesiyle birlikte yeğeni Zeynep'e koruyucu aile oldu. Zeynep, amcasına 'baba' amcasının eşine de 'anne' diye seslenmeye başladı.
Zeynep Koyun (Fotoğraflar takvim Foto Arşiv ve İHA'dan alınmıştır.)Zeynep Koyun (Fotoğraflar takvim Foto Arşiv ve İHA'dan alınmıştır.)
ÇOCUKLARIMDAN FARKSIZ

Enkazdan 52 saat sonra çıkan mucize çocuk Zeynep, amcasının şefkatiyle hayata tutundu-2 Depremden sonra ağabeyinin emanetine gözü gibi bakan Hasan Koyun, koruyucu aileliğin çok önemli olduğunu söyledi. Yüreklere işleyen şu ifadeleri kullandı: "Zeynep çocuklarımla kardeş gibi oldu. Şu an ben ve eşime, 'Baba, anne' diyor. Biz çocuklarımızdan geri bırakmıyoruz. Hepsine neyse Zeynep'e de aynı şefkati ve sevgiyi gösteriyoruz. Zeynep aile ortamında büyüyor. Herkesin böyle çocukları evlat edinmelerini istiyorum."

Enkazdan 52 saat sonra çıkan mucize çocuk Zeynep, amcasının şefkatiyle hayata tutundu-3 Amcası ve yengesini kendi ebeveyni yerine koyan Zeynep'in sözleri ise herkesi derinden etkiledi: "Burada babamla ve annemle kalıyorum. Kardeşlerimle oyunlar oynuyoruz. Annemi, babamı ve kardeşlerimi çok seviyorum. Okula gidiyorum ve bir şeyler öğreniyorum. Vali amcayı çok seviyorum. Ben Vali amcanın evine gittim, o da benim evime gelsin."

Enkazdan 52 saat sonra çıkan mucize çocuk Zeynep, amcasının şefkatiyle hayata tutundu-4 Bu arada Zeynep, büyüyünce avukat olmak istediğini söyledi.
TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Enkazdan 52 saat sonra çıkan mucize çocuk Zeynep, amcasının şefkatiyle hayata tutundu-6 Enkazdan 52 saat sonra çıkan mucize çocuk Zeynep, amcasının şefkatiyle hayata tutundu-7 Enkazdan 52 saat sonra çıkan mucize çocuk Zeynep, amcasının şefkatiyle hayata tutundu-8

Takvim Kaynak Tercihleri
Denizli'de eğlence kanlı bitti: 15 yaşındaki çocuğun tüfeğinden çıkan saçmalarla 11 kişi yaralandı
SONRAKİ HABER

15 yaşındaki çocuk dehşet saçtı

 Kayseri'de evde ölü bulunan kişi için soruşturma | Cansız bedenine babası ulaştı
ÖNCEKİ HABER

Cansız bedenine babası ulaştı
Dilek Demir
Dilek Demir Takvim.com.tr Yaşam

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler