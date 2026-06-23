21 kitabının telifini çocuklara vakfetti: Yazar Devran Sinanoğlu 5 yılda 122 okula kütüphane kurdu

Diyarbakırlı eğitim gönüllüsü yazar 5 yılda onlarca okula kütüphane kazandırdı. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve AA'dan alınmıştır.)

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Dilek Demir Takvim.com.tr Eğitim

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" sloganıyla 5 yıldır aralıksız çalışan Sinanoğlu, bugüne kadar 122 okulun kütüphane raflarını binlerce güncel eserle donattı. Proje kapsamında 14 farklı şehirdeki 76 köy okuluna sıfırdan modern okuma alanları kurulurken, 46 kütüphane ise baştan aşağı onarıldı. Sinanoğlu son olarak Diyarbakır'daki Karacadağ İlkokulu'nda 2 bin 500 kitap kapasiteli bir kütüphane kurdu.