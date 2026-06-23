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21 kitabının telifini çocuklara vakfetti: Yazar Devran Sinanoğlu 5 yılda 122 okula kütüphane kurdu

Yazar Devran Sinanoğlu, 5 yılda 122 okulu kitapla buluşurdu. Kütüphane kurdu...

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
21 kitabının telifini çocuklara vakfetti: Yazar Devran Sinanoğlu 5 yılda 122 okula kütüphane kurdu
Diyarbakır'da başlayıp tüm Türkiye'ye yayılan anlamlı bir eğitim seferberliği, binlerce çocuğun umudu oldu.
Bingöl Üniversitesi Biyoloji Bölümü mezunu olan şair ve yazar Devran Sinanoğlu, ücretli öğretmenlik yaptığı dönemde öğrencilerin kendilerini ifade etmekte zorlandığını fark etti.

Büyük bir kütüphane projesi başlattı. Fedakar yazar, bugüne kadar yayımlanan 21 kitabının telif gelirlerini ve hayırseverlerin desteklerini tamamen bu amaca vakfetti. Milli eğitim müdürlükleriyle koordineli ilerleyen çalışma sayesinde, özellikle dezavantajlı kırsal bölgelerdeki okullara kütüphane kurdu.
Diyarbakırlı eğitim gönüllüsü yazar 5 yılda onlarca okula kütüphane kazandırdı. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve AA'dan alınmıştır.)Diyarbakırlı eğitim gönüllüsü yazar 5 yılda onlarca okula kütüphane kazandırdı. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve AA'dan alınmıştır.)
2 BİN 500 KİTAP...

"Sağlıklı bir gelecek için kitap okumalı ve okutmalıyız" sloganıyla 5 yıldır aralıksız çalışan Sinanoğlu, bugüne kadar 122 okulun kütüphane raflarını binlerce güncel eserle donattı. Proje kapsamında 14 farklı şehirdeki 76 köy okuluna sıfırdan modern okuma alanları kurulurken, 46 kütüphane ise baştan aşağı onarıldı. Sinanoğlu son olarak Diyarbakır'daki Karacadağ İlkokulu'nda 2 bin 500 kitap kapasiteli bir kütüphane kurdu.
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21 kitabının telifini çocuklara vakfetti: Yazar Devran Sinanoğlu 5 yılda 122 okula kütüphane kurdu-3 21 kitabının telifini çocuklara vakfetti: Yazar Devran Sinanoğlu 5 yılda 122 okula kütüphane kurdu-4 21 kitabının telifini çocuklara vakfetti: Yazar Devran Sinanoğlu 5 yılda 122 okula kütüphane kurdu-5
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