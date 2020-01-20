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Evren Turhan Evren Turhan
  • 20 Ocak 2020, Pazartesi

Özlenen Galatasaray

LINNES ve Emre Akbaba'nın geri dönüşü, Saracchi'nin takıma katılmasının yanı sıra Falcao'nun fizik olarak hazır hale gelmeye başlaması Galatasaray'ın takım kimliğini tamamen değiştirmiş.
Denizli maçında sahada basan, ısıran bir oyuncu grubuyla yer alan Cimbom, ilk yarıdaki o temposuz günlerini geride bıraktığını gözler önüne serdi. Rize'de de golünü atan Emre Akbaba'nın dün açılışı yapması oyuncunun güvenini artıracaktır. Emre'nin varlığı Galatasaray'ın da ikinci yarıdaki en büyük kozlarından biri olacak gibi.

FALCAO UMUT SAÇTI
Linnes de maç eksiğine rağmen çok enerjikti.
Saracchi'nin asistle 'merhaba' demesi takım için sevindirici.
Falcao da çok çalışkandı ve golünü attı. Cimbom, Denizli karşısında aldığı galibiyetle eski günlerini hatırlattı. Zirve yarışında iddialı olduğunu ispatladı.

MAÇIN EN İYİSİ: EMRE AKBABA
Golü kilidi açtı. Takımın en iştahlısıydı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: ZEKİ
Agresifti. Yeterli katkıyı yapamadı.
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