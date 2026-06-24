Dünya WİFİ Günü, ücretsiz kablosuz ağ kullanımlarıyla coştu. Kültür sanatın kalbi AKM başta olmak üzere müzeler, kütüphaneler, stadyumlar, toplu taşıma gibi çok çeşitli Wi-Fi hizmeti sunan Türk Telekom, her yerde ve herkes için erişim imkanı sağlıyor. Türk Telekom, 20 Haziran Dünya Wi-Fi Günü'nü kutlamak amacıyla Türkiye'nin 81 iline yayılan binlerce Wi-Fi noktasında ücretsiz internet deneyimi sunuyor. Türk Telekom'un Wi-Fi hizmeti kullanıcılar tarafından yoğun ilgi görürken, 2025 yılında 54 milyon kullanıcı TT Wi-Fi noktalarında toplam 35 milyon GB data kullandı.

Türk Telekom'dan 81 ilde 7 bin noktada herkese ücretsiz internet. (Haberin fotoğrafları AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir) Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden, "Müşterilerimizi çağın en modern ve yenilikçi teknolojileriyle buluşturuyor, geliştirdiğimiz dijital servislerle tüm ihtiyaçları kapsayan bir ekosistem sunuyoruz. Bu yaklaşımımızın bir sonucu olarak, ülkemizi uçtan uca fiber ağlarla donatıyor ve 81 ilin tamamında yüksek hızda internet sunarak Türkiye'yi dünyaya bağlıyoruz. Dünya Wi-Fi Günü'ne özel olarak, Türkiye geneline yayılan binlerce noktadaki Wi-Fi ağımızı ücretsiz hale getirerek kullanıcılarımıza sunmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. İnsan odaklı stratejimiz doğrultusunda, dijital dünyanın sunduğu tüm zenginlikleri ve en yeni teknolojileri müşterilerimizle bir araya getirmeye devam edeceğiz" dedi.