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Bakanlıktan yeni model: Evde bakımın kapsamını genişletildi

Sağlık Bakanlığı, evde ve palyatif bakım hizmetlerinde tıbbi bakım sürekliliğini esas alan entegre bir model başlattı. Yeni yönetmelikle, hastanede yatışı gerekmeyen palyatif bakım hastalarının tedavileri artık kesintisiz olarak ev ortamında sürdürülebilecek.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Bakanlıktan yeni model: Evde bakımın kapsamını genişletildi

Sağlık Bakanlığı evde ve palyatif bakım hizmetlerinde yeni dönem başlatıyor.

Yayımlanan yönetmelikle tıbbi bakım sürekliliğini esas alan entegre hizmet modeli belirlenerek, evde sağlık, palyatif bakım, aile hekimliği ve yataklı tedavi hizmetlerinin bir arada sunulması hedefleniyor. Düzenlemeyle hastaların ev ortamında sürdürülebilir ve güvenli tedavi alabilmesini sağlayacak kapsamlı hizmetler de siteme dahil edildi. Düzenli ve uzun süreli tedavi gerektiren palyatif bakım hastalarının tedavi süreçlerinin kesintisiz şekilde sürdürülmesi amaçlandı. Buna göre, yatışı gerekmeyen hastalarda bakım hizmetleri evde sağlık hizmetleri kapsamında sunulabilecek.

Sağlık Bakanlığı, evde ve palyatif bakım hizmetlerinde tıbbi bakım sürekliliğini esas alan entegre bir model başlattı. (Haberin fotoğrafları AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir)Sağlık Bakanlığı, evde ve palyatif bakım hizmetlerinde tıbbi bakım sürekliliğini esas alan entegre bir model başlattı. (Haberin fotoğrafları AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir)

BAŞVURULAR "ESHİM" ÜZERİNDEN YAPILACAK

Sisteme dahil olmak ve hizmetlerden yararlanmak isteyen vatandaşlar başvurularını kolayca gerçekleştirebilecek. Yeni dönemde başvurular, Evde Sağlık Hizmetleri İletişim Merkezi (ESHİM) ve 444 38 33 numaralı hat üzerinden kabul edilecek.

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