Bakanlıktan yeni model: Evde bakımın kapsamını genişletildi

Sağlık Bakanlığı evde ve palyatif bakım hizmetlerinde yeni dönem başlatıyor.

Yayımlanan yönetmelikle tıbbi bakım sürekliliğini esas alan entegre hizmet modeli belirlenerek, evde sağlık, palyatif bakım, aile hekimliği ve yataklı tedavi hizmetlerinin bir arada sunulması hedefleniyor. Düzenlemeyle hastaların ev ortamında sürdürülebilir ve güvenli tedavi alabilmesini sağlayacak kapsamlı hizmetler de siteme dahil edildi. Düzenli ve uzun süreli tedavi gerektiren palyatif bakım hastalarının tedavi süreçlerinin kesintisiz şekilde sürdürülmesi amaçlandı. Buna göre, yatışı gerekmeyen hastalarda bakım hizmetleri evde sağlık hizmetleri kapsamında sunulabilecek.