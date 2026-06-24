OİBVenture 5 yıl içinde yaklaşık 25 milyon dolarlık fon hedefliyor
OİBVenture Mobilite İnovasyon Fonu yalnızca Türkiye’nin değil, dünyanın gündemindeki bir dönüşümün yansıması. Küresel otomotiv sektörü, artık sadece araç üretmekle yetinmiyor; sektör temsilcileri de doğrudan girişim sermayesi mekanizmalarına el atıyor...
Otomotiv İhracatçıları Birliği kurduğu yatırım odaklı mobilite inovasyon fonu OİBVenture'nin, 5 yıl içinde 25 milyon dolara ulaşması hedefleniyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi Kompleksi'nde gerçekleştirilen lansman töreninde Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Türkiye'nin otomotiv ihracatının son 20 yılda 19 kez şampiyonluğa ulaştığını ve 2025 yılında 41.5 milyar dolara eriştiğini açıkladı. OİB Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yazıcı ise beş yıl içinde 25 milyon dolar büyüklüğüne ulaşması hedeflenen fon için OİB'in 75 milyon TL taahhütte bulunduğunu duyurdu.
Küresel tabloya bakıldığında rakamlar bu trendin ne denli güçlü olduğunu ortaya koyuyor. Otomotiv startuplarına yönelik küresel finansman 2009'dan 2025'e kadar yılda yüzde 23 bileşik büyüme oranıyla toplamda yaklaşık 170.8 milyar dolara ulaştı. Yazılım tabanlı araç (SDV) startupları, 2020- 2024 döneminde hem girişim sayısı hem de toplam finansman bakımından listenin zirvesinde yer aldı.
VERİYİ YÖNETMEK ŞART
TİM Başkanı Mustafa Gültepe'ye göre artık sadece araç üretmek rekabet için yeterli değil: "Yazılım üretip veriyi yönetmemiz, akıllı sistemler geliştirmemiz, karbon ayak izini azaltan teknolojilere odaklanmamız gerekiyor." OiBVenture'ın yatırım odağı da tam bu yönde şekilleniyor: yazılım temelli otomotiv çözümleri, otonom sürüş, batarya teknolojileri, siber güvenlik ve bağlantılı araç sistemleri.
Ticaret Bakanı Bolat, fonun yalnızca bir sermaye aktarım aracı olmadığını vurguladı: "Yatırım yapılan girişimlerin büyüme, ihracat ve yurtdışına açılma strateji planlarını yakından takip ederek onlara rehberlik edeceğiz." OİB Başkanı Yazıcı ise hedefi net biçimde ortaya koydu: "9.3 dolar olan otomotiv sektörünün kilo başına ihracat değerini en kısa sürede 10 doların üzerine taşımak ve Türkiye'den yeni unicorn adayları çıkarmak."
SEKTÖR ÖRGÜTLERİ YATIRIMCI
Küresel mobilite ekosisteminde sektör temsilcilerinin artık birer yatırımcıya dönüştüğü bu dönemde, OiBVenture'ın Türk otomotivine kazandırmayı hedeflediği şey belki de en temelde şu: ihracat şampiyonluğunu üretim kapasitesinin ötesine, inovasyon kapasitesine taşımak. OiBVenture'ın çıkış noktası özgün olmakla birlikte, küresel ölçekte bu yönelimin güçlü emsalleri var. Avrupa cephesinde ACEA (Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği), 2025 2027 dönemini kapsayacak şekilde Avrupa Komisyonu ile birlikte bağlantılı ve otonom araçlara yönelik finansman ve yatırımları koordine edecek ortak bir kamuözel Ar-Ge ortaklığı kurma planını açıkladı. Birlik üyeleri bu adımı, 2025'i küresel rekabette inovasyon açığını kapatmak için "cesur eylem yılı" olarak nitelendirerek destekliyor.
ABD'de ise Automotive Ventures,meslek örgütü niteliği taşımasa da sektör aktörlerini buluşturan bağımsız bir mobilite odaklı fon modeli sunuyor. Kasım 2025'te Automotive Ventures Mobility Fund II'ye stratejik yatırım gerçekleştiren Impel, bu adımın otomotiv perakende ekosisteminde startup teknolojilerini destekleme taahhüdünün altını çizdiğini açıkladı. Fon; bağlantılı araçlar, yapay zeka ve robotik, kentsel mobilite ile yeni enerji çözümlerine odaklanıyor.