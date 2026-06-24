OİBVenture 5 yıl içinde yaklaşık 25 milyon dolarlık fon hedefliyor

Otomotiv İhracatçıları Birliği kurduğu yatırım odaklı mobilite inovasyon fonu OİBVenture'nin, 5 yıl içinde 25 milyon dolara ulaşması hedefleniyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi Kompleksi'nde gerçekleştirilen lansman töreninde Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Türkiye'nin otomotiv ihracatının son 20 yılda 19 kez şampiyonluğa ulaştığını ve 2025 yılında 41.5 milyar dolara eriştiğini açıkladı. OİB Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yazıcı ise beş yıl içinde 25 milyon dolar büyüklüğüne ulaşması hedeflenen fon için OİB'in 75 milyon TL taahhütte bulunduğunu duyurdu.

OİBVentures Mobilite İnovasyon Fonu'nun tanıtım toplantısı. (Fotoğraflar AA'dan alınmıştır)

Küresel tabloya bakıldığında rakamlar bu trendin ne denli güçlü olduğunu ortaya koyuyor. Otomotiv startuplarına yönelik küresel finansman 2009'dan 2025'e kadar yılda yüzde 23 bileşik büyüme oranıyla toplamda yaklaşık 170.8 milyar dolara ulaştı. Yazılım tabanlı araç (SDV) startupları, 2020- 2024 döneminde hem girişim sayısı hem de toplam finansman bakımından listenin zirvesinde yer aldı.