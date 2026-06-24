Altında kafalar karıştı! Büyük bankalardan altın tahminlerine revize

Ekonomi dünyasının gözü, küresel gelişmeler ve merkez bankalarının faiz kararlarındayken, altın fiyatlarındaki değişim de dikkat çekiyor. Küresel piyasalarda yılın ikinci yarısına ilişkin beklentiler şekillenirken, büyük yatırım bankalarından gelen altın ve hisse senedi tahminleri de revize edildi.

3.800 $'A DÜŞEBİLİR

Deutsche Bank, üçüncü çeyrek için ons altın fiyatı tahminini 4 bin 300 dolara, yılın son çeyreği için ise 4 bin 800 dolara düşürdü.

Deutsche Bank analisti Michael Hsueh, bankanın dördüncü çeyrek tahmininin Fed'in faizleri sabit tutacağı senaryoya dayandığını, ancak üç ila dört faiz artırımı durumunda altının 3 bin 800 dolara kadar gerileyebileceğini ifade etti.

GRAMI 6.173 TL Gram altın, 6 bin 180 lira seviyesinde bulunurken; çeyrek, 10 bin 246, ons altın 4 bin 134 lirayı gördü. Cumhuriyet altını ise 41 bin 841 lira ile günü kapattı.

Meryem Kartal Takvim.com.tr Ekonomi