Hoş geldin Emre
İKİ TARTIŞMALI KARAR
İKİNCİ yarıda Galatasaray gole daha yakın olan taraftı.
Emre Akbaba'nın Rize ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyonda penaltı kararı çıkabilirdi. Emre Akbaba'nın pozisyonunda VAR'a gitmeyen Özkahya'nın G.Saray'ın Emre Mor ile bulduğu golde ise pozisyonu izleyip kararını değiştirmesi manidardı. Galatasaray'da ligin ilk yarısına göre bir kıpırdanma olduğu görüldü.
Cimbom'un Rize'den gollü beraberlikle dönmesi tur için de avantaj sağladı.
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