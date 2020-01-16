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Evren Turhan Evren Turhan
  • 16 Ocak 2020, Perşembe

Hoş geldin Emre

RİZESPOR maçının sonucundan daha önemli bir şey varsa o da; Emre Akbaba'nın geçen sezon sakatlandığı Rize'de golle sahalara dönmesi oldu. Rize'de sahaya Fatih Terim'in jestiyle kaptan çıkan Emre Akbaba, milyonlarca Galatasaraylı'yı attığı golle sevince boğdu ve ikinci yarı için yeni transfer etkisi yapacağını gösterdi. Maça dönecek olursak; ilk bölümde iki takım da tutuktu. İki takım da gol için birbirlerini bekledi diyebiliriz.

İKİ TARTIŞMALI KARAR
İKİNCİ yarıda Galatasaray gole daha yakın olan taraftı.
Emre Akbaba'nın Rize ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyonda penaltı kararı çıkabilirdi. Emre Akbaba'nın pozisyonunda VAR'a gitmeyen Özkahya'nın G.Saray'ın Emre Mor ile bulduğu golde ise pozisyonu izleyip kararını değiştirmesi manidardı. Galatasaray'da ligin ilk yarısına göre bir kıpırdanma olduğu görüldü.
Cimbom'un Rize'den gollü beraberlikle dönmesi tur için de avantaj sağladı.
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Haberler Yazarlar Evren Turhan Hoş geldin Emre
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