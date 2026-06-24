KVKK'dan tatil beldelerine 'canlı yayın' freni! Cezai işlem uygulanacak
Belediyelerin tanıtım amacıyla turistik bölgelere kurduğu kameralar KVKK’nın radarına takıldı. Bu tür yayınlara son verilmesine ilişkin karar verilirken, uymayanlara cezai işlem uygulanacak.
Belediyelerin turistik tanıtım amacıyla cadde, meydan, park, sahil gibi il ve ilçelerin işlek veya turistik bölgelerine kurduğu kameralar ile canlı yayınlar yapması Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun (KVKK) radarına takıldı. Kurul, belediyelerin turistik tanıtım amacıyla il ve ilçe merkezlerinden yaptığı canlı yayınlara 'dur' dedi.
VERİLER İZİNSİZ İŞLENEMEZ
Söz konusu uygulamanın ülke genelinde yaygın olduğunun tespit edilmesi nedeniyle kişisel veri güvenliğinin sağlanması ve hak ihlallerinin önlenmesi amacıyla kamuoyunun bilgilendirilmesine ihtiyaç duyulduğunun ifade edildiği KVKK kararında, "kişisel verilerin ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemeyeceği" hükmü hatırlatıldı.
KARARA UYMAYANLARA CEZAİ İŞLEM UYGULANACAK
Kişilerin meydan, yürüyüş yolu, oturma alanları ve kumsal gibi sosyalleşerek dinlendiği ve vakit geçirdiği alanlarda kamerayla yapılan izlemelerin kişilerin özel hayatına saygı hakkına müdahale teşkil ettiği belirtilen kararda, görüntülerin anlık internette yayımlanması sebebiyle sınırsız sayıda kişinin erişebildiğine, bu durumun üçüncü kişiler tarafından turizm dışı ve hırsızlık, tehdit, şantaj, şiddet gibi kötü niyetli amaçlarla kaydedilmesini, aktarılmasını ve kullanılabilmesini mümkün kıldığına dikkat çekildi. Kararda, "Kurul kararlarına uygun hareket etmediği tespit edilen veri sorumlusu belediyeler hakkında idari yaptırım tesis edilmesi gerekmektedir" denildi.
Haber: Barış ŞİMŞEK