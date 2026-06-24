KVKK'dan tatil beldelerine 'canlı yayın' freni! Cezai işlem uygulanacak

Belediyelerin turistik tanıtım amacıyla cadde, meydan, park, sahil gibi il ve ilçelerin işlek veya turistik bölgelerine kurduğu kameralar ile canlı yayınlar yapması Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun (KVKK) radarına takıldı. Kurul, belediyelerin turistik tanıtım amacıyla il ve ilçe merkezlerinden yaptığı canlı yayınlara 'dur' dedi.

KARARA UYMAYANLARA CEZAİ İŞLEM UYGULANACAK

Kişilerin meydan, yürüyüş yolu, oturma alanları ve kumsal gibi sosyalleşerek dinlendiği ve vakit geçirdiği alanlarda kamerayla yapılan izlemelerin kişilerin özel hayatına saygı hakkına müdahale teşkil ettiği belirtilen kararda, görüntülerin anlık internette yayımlanması sebebiyle sınırsız sayıda kişinin erişebildiğine, bu durumun üçüncü kişiler tarafından turizm dışı ve hırsızlık, tehdit, şantaj, şiddet gibi kötü niyetli amaçlarla kaydedilmesini, aktarılmasını ve kullanılabilmesini mümkün kıldığına dikkat çekildi. Kararda, "Kurul kararlarına uygun hareket etmediği tespit edilen veri sorumlusu belediyeler hakkında idari yaptırım tesis edilmesi gerekmektedir" denildi.

Haber: Barış ŞİMŞEK

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Meryem Kartal Takvim.com.tr Güncel