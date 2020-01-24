Cimbom yola devam
Ama gol yoktu. İlk yarıda en hareketli ve istekli oyuncular Taylan, Ömer Bayram ve Sekidika. Net pozisyon bulan bu oyuncular golü bulamadı.
Belhanda bildiğiniz gibi. Al gülüm ver gülüm şut yok ara pası yok. Defansın önüne gelip top alıyor onu zaten Lemina da yapıyor. Kaleye daha yakın olmalı ama kolayı seçiyor her zaman. Galatasaray ilk yarıda rakibine pozisyon vermedi, ne zaman çabuk oynadı o zaman pozisyon buldu.
TERİM GEÇ KALDI
2. yarıya etkili başlayamayan G.Saray bir de Ahmet Çalık'ın geri pasında neredeyse golü yiyordu. Şener'in müthiş hamlesiyle top çizgiyi geçmedi. Sekidika çok iyi futbolcu ama boş koşular yapıyor.
Kötü oynadığı bölümde Adem'le golü bulan G.Saray oyunun hakimiyetini tekrar eline aldı. Terim değişikliklerde geç kaldı. Yine de Galatasaray turu geçerek her iki kulvarda da yoluna devam ediyor.
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