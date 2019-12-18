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Evren Turhan Evren Turhan
  • 18 Aralık 2019, Çarşamba

G.Saray bitti demeden bitmez

HER şeyden yaşanmış bütün olumsuzluklardan bağımsız olarak söylüyorum; işte Galatasaray ruhu budur. İlk maçta Galatasaray'la dalga geçenler eminim cevaplarını almışlardır.
O şerefli formayı giydim ve her daim "parçalının" öneminden bahsettim.
Alt lig takımına karşı alınacak bir mağlubiyet bazılarının hortlamasına neden olacaktı. Neyse ki futbolcu grubu böyle bir ayıbın yaşanmasına izin vermedi. Falcao'nun attığı golü kimse küçümsemesin.
Golcüler golle yaşar.
Hangi kulvarda attığı çok önemli değil. Goller başladı, devamı gelecek.
Yine herkes Galatasaray'ın golcüsünü konuşacak. Belhanda elini taşın altına koymuş. Berabere kalınan A.Gücü karşılaşmasında attığı gol sonrası Fatih hocaya koşması onun aidiyetini gösteriyor. Taylan Antalyalı'yı da çok beğendim. Maç eksiğine rağmen iyi bir performans gösterdi. Biraz daha fazla süre alması gerekiyor. Galatasaray kupaların takımıdır. Galatasaray bitti demeden her kulvarda kupaların adayıdır.
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