G.Saray bitti demeden bitmez
O şerefli formayı giydim ve her daim "parçalının" öneminden bahsettim.
Alt lig takımına karşı alınacak bir mağlubiyet bazılarının hortlamasına neden olacaktı. Neyse ki futbolcu grubu böyle bir ayıbın yaşanmasına izin vermedi. Falcao'nun attığı golü kimse küçümsemesin.
Golcüler golle yaşar.
Hangi kulvarda attığı çok önemli değil. Goller başladı, devamı gelecek.
Yine herkes Galatasaray'ın golcüsünü konuşacak. Belhanda elini taşın altına koymuş. Berabere kalınan A.Gücü karşılaşmasında attığı gol sonrası Fatih hocaya koşması onun aidiyetini gösteriyor. Taylan Antalyalı'yı da çok beğendim. Maç eksiğine rağmen iyi bir performans gösterdi. Biraz daha fazla süre alması gerekiyor. Galatasaray kupaların takımıdır. Galatasaray bitti demeden her kulvarda kupaların adayıdır.
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