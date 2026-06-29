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Kartal'da "yan baktın" kavgası: Genç esnaf bıçaklanarak öldürüldü

Nişanlısının gözü önünde öldürülen genç adamın acısı yürek yaktı. "Yan baktın" tartışmasıyla başlayan kavga cinayetle son buldu.

Kaynak Gazete
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Kartal'da "yan baktın" kavgası: Genç esnaf bıçaklanarak öldürüldü
İstanbul Kartal'da geçtiğimiz gün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Yusuf İnan (28), nişanlısını işten bırakacağı sırada saldırıya uğradı. İddiaya göre; İnan ve nişanlısı, işyeri önünde tartışırken yan taraftaki komşu işyeri sahibi kadın ve erkek arkadaşı da olaya dahil oldu. "Yan baktın" iddiasıyla başlayan tartışma kısa sürede sona erdi. Yaklaşık 2.5 saat sonra tekrar karşılaşan taraflar arasında yeniden gerginlik çıktı. Bu sırada Yusuf İnan, nişanlısının gözleri önünde defalarca bıçaklandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan İnan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç esnafın cenazesi memleketi Adıyaman'da toprağa verildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.
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Kartal'da "yan baktın" kavgası: Genç esnaf bıçaklanarak öldürüldü-2 Kartal'da "yan baktın" kavgası: Genç esnaf bıçaklanarak öldürüldü-3 Kartal'da "yan baktın" kavgası: Genç esnaf bıçaklanarak öldürüldü-4
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