Aç kalmadan yağ yakmanın formülü: İşte enerjinizi düşürmeyecek o liste
Kilo almak ya da kilo vermekte beslenmenin etkisi yüzde 80 oranında. Ancak programa uymak da yeterli değil. Düzenli spor da sizi uzun yıllar sağlıklı yaşamanızı sağlayacak.
Sağlıklı bir yaşamın temelinde yalnızca az yemek değil, doğru beslenme ve düzenli hareket yer alıyor. Gün içinde alınan besinlerin dengeli dağıtılması, yeterli protein, sağlıklı karbonhidrat ve kaliteli yağ tüketimi hem kilo kontrolünü kolaylaştırıyor hem de spor performansını artırıyor. Uzmanlar, sürdürülebilir sonuçlar için aç kalmayı değil, planlı beslenmeyi ve düzenli egzersizi öneriyor. İşte hem enerji seviyesini korumaya hem de yağ yakımını desteklemeye yardımcı olacak, sporla birlikte çok daha fit ve sağlıklı bir hayat sizi bekliyor.
Aşağıdaki program, sağlıklı bir yetişkin için örnek bir yağ yakımı ve kas korumaya yönelik, sporla birlikte uygulanabilecek günlük beslenme planıdır. Haftada 4-5 gün ağırlık antrenmanı + 2-3 gün 30-40 dakika yürüyüş veya kardiyo ile desteklenebilir.
GÜNLÜK SU VE İÇECEK
En az 2,5-3 litre su
Şekersiz çay ve kahve serbest
Gazlı ve şekerli içeceklerden kaçının
ÖNEMLİ NOTLAR
Günde 7-8 saat uyumaya çalışın.
Haftada 1 öğün kontrollü kaçamak yapılabilir.
İşlenmiş gıdalar, hamur işleri ve şeker tüketimini mümkün olduğunca azaltın.
SABAH
(07:30-08:30)
3 tam yumurta (haşlanmış veya omlet).
2 dilim tam buğday ekmeği.
Domates, salatalık, maydanoz, roka.
5-6 zeytin.
Şekersiz çay veya kahve.
Alternatif:
60 gram yulaf + 200 ml süt + 1 muz + tarçın.
ARA ÖĞÜN (10:30)
1 elma.
10 adet çiğ badem.
ÖĞLE (13:00)
180-200 gram ızgara tavuk göğsü.
5-6 yemek kaşığı bulgur veya esmer pirinç.
Büyük bir mevsim salatası.
1 kase yoğurt.
ANTRENMAN ÖNCESİ
(16:30)
1 muz.
1 fincan sade kahve.
SPOR (18:00-19:30)
10 dakika ısınma.
45-60 dakika ağırlık antrenmanı.
15-20 dakika tempolu yürüyüş veya bisiklet.
ÖRNEK PROGRAM
Pazartesi:
Göğüs - Triceps.
Salı: Sırt - Biceps.
Çarşamba: Kardiyo + Karın.
Perşembe: Omuz.
Cuma: Bacak.
Cumartesi: Hafif kardiyo veya yürüyüş.
Pazar: Dinlenme.
SPOR SONRASI
200 gram yoğurt.
1 muz.
AKŞAM (20:00)
180-200 gram ızgara balık veya tavuk.
Bol haşlanmış sebze veya salata.
1 dilim tam buğday ekmeği.
GECE (22:30)
1 bardak kefir.