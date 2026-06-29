İHA teknolojisi için Türkiye'yi seçti, geliştirdiği sistemle dünya üçüncüsü oldu
Rusya'da aradığı İHA teknolojileri eğitimini bulamayan Ekaterina Kravchenko'nun rotası Türkiye oldu. Bursa Teknik Üniversitesi'nde geliştirilen yapay zekâ destekli aktif savunma sistemiyle takımı IT-PLANET 2026'da dünya üçüncülüğüne ulaştı...
Giriş Tarihi:
Rusya'da yaşayan Ekaterina Kravchenko, İHA teknolojileri eğitimi için Türkiye'yi seçti. Bursa Teknik Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği 2'nci sınıfta öğrenim gören Kravchenko, BTÜ Lagari Takımı'nda elektronik lideri olarak görev yapıyor. Takım arkadaşı Sayim Koçak ile yapay zekâ destekli aktif savunma sistemi geliştirdi. Sistem, kamikaze İHA saldırılarını engellemeyi hedefliyor. İkili, Rusya'da düzenlenen IT-PLANET 2026 Yarışması'nın "Uluslararası İnsansız Hava Araçları Sistemleri" kategorisinde 60 takım arasından dünya üçüncüsü oldu.
"GURUR VERİCİ"
Kravchenko, "Uluslararası öğrencilerin ülkemizdeki insansız hava araçları projelerine ve teknolojilerine gösterdikleri yoğun ilgi bizi hem çok mutlu ediyor hem de gururlandırıyor. Özellikle insansız hava araçları konusunda ülkemizi tercih etmeleri gurur verici" şeklinde konuştu. Koçak ise, "Uluslararası öğrencilerin ülkemizin İHA teknolojilerini tercih etmesi gurur verici" ifadelerini kullandı.
BTÜ'LÜ GENÇLERDEN DÜNYA ÜÇÜNCÜLÜĞÜ
Kravchenko, "Belki bir gün Baykar gibi bir şirkette çalışma fırsatı bulabilirim. Türkiye'de kalarak İHA sistemlerinin geliştirilmesine katkı sağlamak istiyorum" ifadelerini kullandı.
Sayim Koçak, "Özellikle insansız hava araçları konusunda ülkemizi tercih etmeleri gurur verici" dedi.
Kravchenko, "Geliştirdiğimiz sistem, İHA'yı, düşman İHA'larına karşı korumaya yönelik hafif bir savunma modülüdür" şeklinde konuştu.
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