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Evren Turhan Evren Turhan
  • 22 Aralık 2019, Pazar

Bu yenilgi Terim’e yazar

GALATASARAY kupada bir nebze moral bularak Göztepe maçına çıktı. Maça da iyi başlayan taraf Galatasaray'dı.
Ama Cimbom golü kalesinde gören takım oldu.
Savunmadaki duran top zaafı yine ortaya çıktı. Aslan duran toplarda Luyindama'yı mumla arıyor. Dün bütün duran toplara Göztepeli oyuncular vurdu. İlk bölümde oyunun hakimi yediği gole rağmen Galatasaray'dı.
Göztepe'nin kendi kalesine attığı golde eşitlik geldi.
İlk yarıda aksayan oyuncu Mariano oldu. Hem hücumda hem defansta çok kötü gözüktü.
Selçuk'un golde katkısı vardı ama oyunda çok tutuk ve yavaştı.

SELÇUK'LA OLMUYOR
2. yarıda Galatasaray top rakipteyken çok pasif ve gölge markajı yaparak oynadı.
Fatih hoca Selçuk'a nasıl dayandı anlamak mümkün değil.
Taylan çok daha hazır ve iyi. Falcao gibi golcü o pozisyonu gol yapmalı, ama fizik olarak hiç hazır değil. Babel bal yapmaz arı misali. Bu maçtaki mağlubiyet Fatih hocaya yazar.

MAÇIN EN İYİSİ: HALİL
G.Saray savunmasını çok zorladı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ:SELÇUK
Temposu G.Saray'a uygun değil.
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