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Evren Turhan Evren Turhan
  • 15 Aralık 2019, Pazar

Kâbus sürüyor

GALATASARAY, Paris dönüşü lig sonuncusu Ankaragücü karşısında maçın favorisiydi. Falcao maça 11'de başladı. Babel de onu destekledi. Ankaragücü ilk yarıda çok iyi kapandı. Göbeği çok zorlayan Galatasaray, dönen toplarda da sıkıntı çekti.
Belhanda yine vurdumduymazdı ve çok basit pas hataları yaptı. Falcao 2 net pozisyon buldu ama golü bulamadı.
Babel ve Feghouli ilk yarıda çok durgun ve etkisizdi. Rakip sahada kalabalık gözüken ve topla oynama yüzdesi fazla olan takım Galatasaray'da olsa üretkenlik yoktu.

MARCAO CİMBOM'U YAKTI
Lemina sakat sakat iyi mücadele etti. 2.yarı duran toptan gelen gol Galatasaray'ı canlandırdı. 2.yarı tek kale maça dönen maçta Sarı-Kırmızılılar pozisyonları değerlendiremedi.
Marcao'nun amatörce yaptığı hata sonrası Ankaragücü umutlandı. Devamında da başkent ekibi eşitliği yakaladı. Cimbom için kabus devam etti.

MAÇIN EN İYİSİ: LEMİNA
Sakatlığına rağmen iyi mücadele etti.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: HAKEM
Maçın kontrolünü kaybetti.
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