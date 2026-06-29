Mourinho’nun gözü Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez’de

Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez paylaşılamıyor. Como'nun transfer etmek istediği tecrübeli oyuncuya bu kez Real Madrid talip oldu. Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun sarı-kırmızılı oyuncuyu kadrosuna katmak istediği belirtildi. İspanyol medyasındaki haberde, Mourinho'nun Fenerbahçe'yi çalıştırdığı dönemde de Davinson Sanchez'i yakından izlediği ve deneyimli savunmacıyı beğendiği ifade edildi.

Real Madrid'in önümüzdeki günlerde transfer için somut adımlar atabileceği iddia edildi. Como'nun da transfer yarışından çekilmeye niyeti olmadığı belirtildi. İtalyan ekibinin Davinson'u kadrosuna katabilmek adına tüm şartları zorlayacağı ve Galatasaray'ın istediği bonservisi karşılamak için çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Dilek Demir Takvim.com.tr Galatasaray