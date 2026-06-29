Sevgi engel tanımadı: Koruyucu aile oldukları otizmli çocuğa dünyalarını verdiler

Kendi çocukları da bulunan Külahçı çifti, koruyucu aile sistemine dahil olarak çocuklarına yuva oldu. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve AA'dan alınmıştır.)

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Dilek Demir Takvim.com.tr Güncel

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Koruyucu aile oldukları çocuklarının kendileri için öz evlatlarından hiçbir farkı olmadığını vurgulayan Fadim Külahçı, "" ifadelerini kullandı. Yüksel Külahçı, "" şeklinde konuştu.