Sevgi engel tanımadı: Koruyucu aile oldukları otizmli çocuğa dünyalarını verdiler
Fadim ve Yüksel Külahçı çifti, otizmli olarak tanı konulan koruyucu aile çocuklarını kendi evlatları gibi sahiplenerek sevgi ve sabırla büyütüyor...
Giriş Tarihi:
Karaman'da yaşayan Fadim ve Yüksel Külahçı çifti, koruyucu ailesi oldukları çocuğa 1,5 yıl sonra otizm spektrum bozukluğu teşhisi konulmasının ardından onu sahiplenerek sevgiyle büyütüyor.
'İYİ Kİ ONU YANIMIZA ALMIŞIZ'
Koruyucu aile oldukları çocuklarının kendileri için öz evlatlarından hiçbir farkı olmadığını vurgulayan Fadim Külahçı, "Evlendikten 7 sene sonra bir çocuk sahibi olduk. Cocuğumuza otizm teşhisi konulduğunda sadece ağladım" ifadelerini kullandı. Yüksel Külahçı, "İyi ki onu yanımıza almışız. Hayatımızda güzel, pozitif şeyler oldu. Çok güzel bir duygu. Evine neşe geliyor" şeklinde konuştu.
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Dilek Demir Takvim.com.tr Güncel