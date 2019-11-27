Emeklere yazık oldu!
Lemina ve Seri ilk yarıda orta sahada eksiksiz oynadılar Adem'in müthiş golü herkesi umutlandırdı ve kendine getirdi. Feghouli ve Ömer Bayram dikine oynayarak rakibini zorladı. 2. yarı da Galatasaray kendi sahasında bekleyerek rakibini üzerine çekti.
LEMİNA ÇOK ÇALIŞTI
BELHANDA diğer maçlara göre daha istekliydi Lemina ise tartışmasız maçın yıldızıydı. Nagatomo'da uzun bir aradan sonra iyi oynadı ancak duraklamalarda rakibinin şutunu engelleyemeyince hem kendisinin hem de Galatasaray'ın emeklerine yazık oldu. Cimbom artık Avrupa ligi şansını da zora soktu. Artık ipler Club Brruge'ün elinde.
MAÇIN EN İYİSİ: LEMİNA
Çok çabaladı. Ancak yeterli olmadı.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: MARIANO
Maçın temposuna ayak uyduramadı
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