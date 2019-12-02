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Evren Turhan Evren Turhan
  • 02 Aralık 2019, Pazartesi

Beraberlik iyi sonuç

TRABZON'DA 3 yıldır kazanamayan Galalatasay bu sefer şeytanın bacağını kırmak için maça çıktı. Nzonzi'yi orta sahaya monte eden Fatih hoca yanında da Lemina ve Belhanda'ya görev verdi.İlk yarıda daha çok topa sahip olan takım Galatasaray'dı ama genelde dikine paslar değil, devamlı yan pas ve geri pas yaptılar.
Orta sahadan ileriye geçişlerde sıkıntı yaşadı.
Belhanda topsuz oyunda hiç yok ve kendini üzmeden oynadı, yakaladığı posizyonuda harcadı. Sadece Lemina ve Ömer Bayram topla önü zorladılar ama oda çok etkili olmadı. Rakibine de 2 net pozisyon verdi.

BELHANDA ÇILDIRTTI
2. yarıda duran toptan yediği golle mağlup duruma düşen Galatasaray daha sonra ki bölümde daha etkili oldu. Belhanda adeta takımı sabote ediyordu ama Fatih hoca bunu görmüyordu.
Belhanda çıkınca takım kendine geldi. Dün son anlarda "Atamayana atarlar" durumu işledi ve Galatasaray önemli bir puan aldı.

MAÇIN EN İYİSİ: YOK
Ön plana çıkan bir isim olmadı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: BELHANDA
Takımı sabote ediyor.
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