Müslümanları yok etmek isteyenler
Evangelist Hristiyanlar ve Siyonist Yahudiler, bu sapkınlar, beraberliklerine bir de isim takmışlar. "Biz sapkın düşüncelere din diye tapınıyoruz ve Müslümanları öldürmek istiyoruz, devletlerini de yok etmek istiyoruz" diyemedikleri için...
Kendilerine Neo-con diyorlar.
İğrenç inançlarını bu isim ile örtmüşler... Evangelistler, Protestan Hristiyanların bir tarikatıdır. İncil ile ilgili, diğer Hristiyanların şiddetle reddettikleri inançlara sahipler.
Hatta bunlar, kendilerini Siyonist Hristiyanlar olarak tanımlıyorlar.
İlk bakışta herkes, bunları Hristiyan zannediyor. Halbuki bunlar, buz gibi Siyonist Yahudi. Amerika Birleşik Devletleri'nin bütün kozmik odalarını ele geçirmişler, koskoca ABD'yi maymun gibi, kendi sapık inançlarının bir hizmetkarı haline geçirmişler. Bunlar masal değil...
Türkiye'yi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı, sapık inançlarının önünde engel olarak görüyorlar.
BAŞKAN ERDOĞAN KOMUTANLIĞINDA SAVAŞMALIYIZ
Hedef baygın Türkiye...
Yönetilemeyen Türkiye... İstikrarsız Türkiye'dir... Türkiye'ye, çok uzun süreli ve büyük bir tuzak kurulmaktadır. Bu oyunu bozamazsak, gelecekte savaş Anadolu'da olacaktır. ABD ve İsrail, karşımızdaki güçlerin temsilcisi iki devlettir. Bunlar, bu filmde Türkiye ile dost ve müttefik rolündeler. Gerçekte ise azgın birer Türkiye Cumhuriyeti Devleti düşmanıdırlar. İşte bu nedenle;
Başkan, Recep Tayyip Erdoğan komutanlığında, bütün düşmanlarımızla ve onların eli kanlı kiralık katilleri ile savaşmalıyız... FETÖ, PKK/PYD/YPG, DHKP-C, DEAŞ/IŞİD ve bütün terör örgütleri bu iki devlete aittir.
CHP YİNE DÜŞMANLARIMIZLA BERABER
Turizmde rekorlar kırılıyor...
İhracat yapmak isteyen İstanbul'daki mobilyacı, Afrika'ya 3 ay sonra konteynır bulabiliyor; yani ihracatta da rekorlar kırılıyor.... Yaş sebze ve meyve ihracatında zaten mevsim olarak müthiş rekorlar yaşanıyor... Başka bir çok ekonomik gösterge ülkemiz açısından harika sonuçlanıyor... CHP Genel Başkanı ve malum zihniyet, söz ve tavırları ile yine Türkiye'ye ekonomik savaş ilan edenlerin yanında duruş sergilemiştir... Cumhuriyet Halk Partisi;
ABD ve İSRAİL'in sesi...
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