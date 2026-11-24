COP31'DE uzlaşı çıkmadı, zaten bu biliniyordu, belliydi.Türkiye'nin başarısını gölgelemeye çalışan değerlendirmeler doğru değildir. Türkiye, kendisine düşen görevi mükemmel bir şekilde yerine getirdi. Ev sahibi Türkiye fakat müzakere Başkanlığı görevi Avustralya'da idi... Müzakere sürecinde; Avustralya'nın yürüttüğü görüşmeler, Avrupa Birliği ile Körfez ülkeleri arasındaki fosil yakıt anlaşmazlığı nedeniyle tıkandı. AB üyelerinin temsilcileri de toplantıyı terkederek, zaten tavırlarını açıkça göstermişlerdi.

Uzlaşının sağlanamamasının sorumlusu Türkiye değil ki! Bu sonucun çıkması, müzakere masasında ortak irade oluşturamayan tarafların sorunudur. Avrupa, Körfez ülkelerine yönelik fosil yakıt baskısını Türkiye üzerinden kabul ettirmek istedi. Türkiye ise kendisini taraflardan Avrupa'nın lehine kullandırmak istemedi. Türkiye, COP31'de ev sahibi olarak üzerine düşen her şeyi yaptı. İklim sorunları hakkında şu an yaşanan bütün sıkıntılardan gelişmiş ülkeler sorumlu. Sanayi devrimi ile yükselen bu devletler, diğerlerine, size para verelim, bizim yaptıklarımızı yapmayın dediler. Fakat parayı vermemek için ortaya onlarca sorun çıkardılar/çıkartıyorlar. COP31 boyunca da bu uzlaşmaz tavırlarını devam ettirdiler. Binbir bahane öne sürüyorlar, talepleri kabul edilecek gibi değil. Hala top çeviriyorlar. Türkiye bu tabloyu kabul etmiyor.

CHP'Lİ BİLGE ADAMLAR

Yıllardır göz yumuluyordu. Türkiye'de yasa dışı bir terör örgütü ile bağlantılı olarak yargılanırken yurtdışına firar edeceksin. Sonra da firar ettiğin yerden, Türkiye'de sahibi olduğun gazeteleri, internet haber sitelerini ve televizyonu yönetmeye devam edeceksin, Türkiye'de siyaseti dizayn etmeye çalışacaksın. Yıllarca CHP tabanının baş tacı ettiği, bilge kişi dediği tipler bu durumu ölümüne savunuyorlar. CHP'nin pisliklerden arınmasına öfkeleniyorlar. CHP kurultayını hile ile kazananları destekliyorlar. Rüşvet, yolsuzluk, ahlaksızlık batağına batmış belediyecileri savunuyorlar. Bu arada sürekli olarak Atatürk devrimlerinden, demokrasiden söz ediyorlar. Şu süreç, "solcu aydınları" iyot gibi açığa çıkarttı, gerçek yüzlerini, riyakarlıklarını, ikiyüzlülüklerini ve çıkarcılıklarını en çirkin şekilde gösterdi...

AVRUPA GELECEKTE YOK MU?

Trump, Putin ve Xi Çin'in kalbinde, Shenzhen'de bir araya geldiler. Bir anda dünyanın merkezi kaydı. Avrupalılar yok. İngilizler yok. Ve bu üç devlet dünyayı konuşurlarken Brüksel'de ne yapıyorlar? Kavga ediyorlar. Komisyon, Konsey ve büyük ülkeler, Avrupa'yı müzakerelerde kim temsil edecek diye kavga ediyorlar.

Temsilcilikte bile anlaşamıyorlar. Bu arada zaman geçiyor. Rusya Ukrayna savaşı devam ediyor. Ölüler artıyor. Savaşı sürdürmek için 90 milyar avro para ayırmayı planladılar. Avrupalı vatandaşların vergilerle, kesintilerle, zamlı faturalarla, hayat pahalılığıyla ödedikleri paralar. Savaşı durdurmak için değil uzatmak için çaba sarfeden bir Avrupa...

Avrupa'nın; bugünkü haliyle, yeni çok kutuplu dünyada, geleceği belirleyen masada yerinin olmadığını söylemek çok mu iddialı olur?