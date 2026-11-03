BU fon skandalı sadece bir para vurgunu mu...? Yalnızca gözünü para bürümüş birkaç açgözlünün, para kazanma yamyamlığı mı? Bu fakire göre mesele yalnızca bir fon vurgunu değildir. Ortada, araştırılması gereken çok daha büyük bir ekonomik ve siyasi operasyon olabilir. Erdoğan'ı içeriden vurup, Türkiye'nin çevresinde kurulan cephe ile ülkemizi dışarıdan sıkıştırıp, kontrol etmek hesabı mı yapılıyor...? MASAK, SPK, BDDK ve ekonomi yönetiminde sorumluluğu tespit edilen herkes hesap vermelidir. Hiç kimsenin kurtulma imkan ve ihtimali yok. Her şey elektronik olarak kayıt altında... Yolsuzluğun partisi, adaletin ayrıcalığı olmaz. Adaletin herkese eşit uygulanacağına, hiç kimseye siyasi dokunulmazlık zırhı sağlanmayacağına inanmak zorundayız... AK Partili isimler ve milletvekilleri fon rezaletinin sonuna kadar hesabının sorulmasını titizlikle istiyor ve takip ediyorlar... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bütün bağlantıları, para hareketlerini ve sorumluluğu olanları bağımsız bir soruşturmayla ortaya çıkarmaya çalışıyor. Sakin, soğukkanlı ve sağduyulu bir halde beklemek ve kendisinin açıklamalarına itibar etmek lazımdır. Siyasette olacak samimi ve güçlü bir arınma, hiç bir partiyi asla zayıflatmayacaktır...

RECEP TAYYİP ERDOĞAN

Recep Tayyip Erdoğan müthiş bir liderlik sergiliyor. Başkan Erdoğan; konuşmaları ile, tavırları ile sadece Müslümanların değil, farklı dinlerden, farklı milletlerin de sevgi ve ilgi duyduğu bir devlet adamıdır. Dünya Erdoğan'dan, tavırlarından ve sözlerinden ciddi bir ilgi ile bahsediyor... Dünyanın her devletinin idarecileri, kendisi ile görüşmek ve meselelerini halletmek istiyor, bunu bizzat kendileri açıkça da kamuoyuna açıklıyorlar. Fakat içimizde düşmanlarımız ile işbirliği yapan siyasi partiler, yayın kuruluşları, sivil toplum örgütleri başka menfaat grupları var. Ne yazık ki dünyadaki güç odaklarının herbirinin ülkemizde uzantıları bulunuyor. Siyaset ve başka her alandaki gelişmeleri, dünyadaki bu güç odakları arasındaki kavga, uzlaşma ve dayanışma ile beraber düşünmez iseniz feci halde yanılırsınız...

BERAT ALBAYRAK

Fon meselesini bile görevi yıllar önce bırakmış olan Berat Albayrak ile irtibatlandırmaya gayret ettiler... Cumhuriyet tarihinin en kritik sürecinde, küresel para baronlarının, emperyalist yamyamların Türkiye'ye acımasızca saldırdığı bir dönemde, ABD Başkanı Trump'ın milli paramıza saldırdığını ağzı ile itiraf ettiği bir ortamda, Coronavirüs salgınının dünyayı ve ülke ekonomilerini perişan ettiği bir halde, Hazine ve Maliye Bakanlığı yaptı. Berat Albayrak'ın milli ruh ve duruşunu, cesur kararlarını her zaman hatırlayacağız.

SAVAŞ BİTMESİN İSTİYORLAR!

BATI; üstün teknolojik desteğiyle Ukrayna'yı Ruslara karşı destekliyor. Bu direnme, savaşı uzatıyor ve Ukrayna'yı mahvediyor. Ukrayna perişan olmuş hiç önemli değil; önemli olan Rus'ların zayıflaması ve meşgul olmasıdır. Rusya/Ukrayna mücadelesinde BATI, barış değil savaş istiyor...