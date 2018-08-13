Sebep ekonomik değil siyasi ve dini
Ardından, o ülkeye ve idarecilerine diz çöktürtmek... Petrol, faiz, dolar ile insanlığı sömüren emperyalist yamyamlar, Evangelist Hristiyanlar ve Siyonist Yahudiler, Türkiye ekonomisine, milli paramıza, ekonomik değerlerimize saldırıyorlar... Dolar'ın değerinin, bu kadar yüksek olmasını gerektirecek hiçbir ekonomik sebep yoktur...! Turizmde rekorlar kırılıyor... İhracat yapmak isteyen İstanbul'daki mobilyacı, Afrika'ya 3 ay sonra konteynır bulabiliyor; yani ihracatta da rekorlar kırılıyor.... Yaş sebze ve meyve ihracatında zaten mevsim olarak müthiş bir ihracat performansı yaşanıyor... Başka bir çok ekonomik gösterge, ülkemiz açısından harika sonuçlanıyor...
KUDURAN EMPERYALİST YAMYAMLAR
Milli paramıza saldıran ekonomik teröristler, kaos, kargaşa, kriz peşindeler...! Başkan Erdoğan, diz çöksün ve bu emperyalist yamyamların istediklerini yapsın istiyorlar... Başkan Erdoğan, petrol/dolar ilişkisini parçalayıp atmak istiyor... Milli paralar ya da takas yöntemi ile ticaret yapmak istiyor... Aslında Türkiye, bunu yapmaya başladı da...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bağımsız, güçlenen, Müslüman hassasiyetler ile davranan Türkiye Cumhuriyeti idealini hayata geçirmeye çalışıyor. Suriye'de olanlara milli menfaatlerimiz açısından itiraz ediyor ve gereğini yapıyor. Terörist İsrail'in iğrenç uygulamalarına, karşı çıkıyor.
ABD ve İsrail'in, bütün dünyayı kana bulayan işlerini durdurmaya çabalıyor. İşte bütün bunlar yüzünden, bu emperyalist yamyamlar kuduruyorlar.
Hem ekonomimize, milli paramıza, ekonomik değerlerimize hücum ediyorlar.
Hem de kendilerine bağlı gazete, dergi, televizyon hangi yayın organı varsa oradan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hücum ediyorlar.
MİLLETİMİZDEN GÖRÜNÜP MİLLİ PARAMIZA SALDIRANLAR
Bütün bu olanlarda hükümetin ekonomik politikalarının etkisi yok mudur? Az önce de dedik ya... Ekonomik göstergelerde, başarılarla dolu rekorlar kırılıyor... Hal böyle iken... Bu kısacık zaman aralığında oluşan, tuhaf ve çok yüksek artış; varsa bile hükümet politikalarının yanlışlığı ile açıklanamaz... Güzel kardeşim, dövizdeki yükselişin zamanı, miktarı ve seviyesi öylesine tuhaf ki...! Bu tuhaflık, 'hükümet politikalarının da hatası, eksiği var mı?' sorusunu, tamamen komik hale getiriyor. Dolayısı ile...
Bu yükseliş üzerinden hükümet, Başkan Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı eleştirileri yapmak; eleştiri sahiplerini, iğrenç ekonomik saldırıları yapanlar ile aynı tarafa düşürüyor. Milli paramıza savaş açılmışken; milli duruş sergilemeyip de "hükümete bir de ben vurayım" diyenler...
Sizler aziz ve asil milletimizin değil;
Amerikan ve İsrail milletinin çıkarlarına hizmet ettiniz ya da ediyorsunuz...
KRİZİ YAYANLAR
Gece, gündüz, her yerde bu krizi konuşmak... Karamsar ruh hali ile felaket tellallığı yapmak... Şu şöyle olsaydı, bu böyle olsaydı cümleleri ile geçmişi, onu, bunu suçlamak...
Keşke, eğer ifadeleri ile uzman havaları basmak... Bunları yapanlar da bu aşağılık saldırıları yapanların ekmeğine yağ sürmektedir... Bilerek ya da bilmeyerek düşmanlarımıza hizmet etmektedirler... Düşman saldırısının daha etkili ve ağır olmasını sağlamaktadır...
HAC İÇİN NİYET ETTİK... DUA EDER... DUA BEKLERİZ...
Bu fakir kardeşiniz, Hac ibadetini yerine getirmek üzere, dün yola çıkmış bulunuyor... Bu nedenle, Kurban Bayramının sonrasına kadar yazılarım ile sizlere hitap edemeyeceğim. Takvim gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Ergün Diler başta olmak üzere bütün mensuplarına, siz kıymetli okuyucularına dua eder; hepinizden de dua beklerim...
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