Emperyalist yamyamlara direnen Maduro
Dolar dışında bir para ile veya takas yöntemi ile petrol ticareti yapmaya kalkanlar, ya terörist ilan ediliyor; ya da darbe ve işgal dahil her yol denenerek bundan vazgeçmeleri sağlanıyor.
CIA ve emrindeki güçler, Venezuela'ya diz çöktürtmek için geçmişte bir çok sabotaj da gerçekleştirdi. Mesala, 2012'deki Paraguana Rafineri patlaması...
Ayrıca Venezuela'daki nakliye zincirlerini de kopartmıştı. Ülkede yiyecek vardı... Ama sevkiyat yoktu... Amaç belli değil mi...?
Kargaşa, karışıklık, kaos, kriz...
Ardından o ülkeye ve idarecilerine diz çöktürtmek... Petrol, faiz, dolar ile insanlığı sömüren emperyalist yamyamlar Venezuela'ya saldırıyorlar... En sonunda devletinin ve milletinin menfaatleri için bu emperyalist yamyamlara direnen Maduro'ya suikast bile yaptılar....
Venezuela ile yaşadıklarımız ne kadar da benziyor....
Bu arada, petrol ve dolar ilişkisi hakkında daha ayrıntılı bilgiler elde etmek istiyorsanız, www. derindusunce.org sitesine başvurabilirsiniz.
BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN DA HEDEFLERİNDE
Başkan Recep Tayyip Erdoğan da aynı yamyamların hedefindedir.
Türkiye Cumhuriyeti Devletinin, aziz milletimizin çıkarları için direnen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan nefret ediyorlar...
Dolar'ın değerinin, bu kadar yüksek olmasını gerektirecek hiçbir ekonomik gerekçe yoktur..! Milli paramıza saldıran ekonomik teröristler, kaos, kargaşa, kriz peşindeler..! Başkan Erdoğan diz çöksün ve bu emperyalist yamyamların istediklerini yapsın istiyorlar... Başkan Erdoğan da petrol/dolar ilişkisini parçalayıp atmak, milli paralar ya da takas yöntemi ile ticaret yapmak istiyor. Bunu bir miktar başardı da... Bağımsız, güçlenen, Müslüman hassasiyetler ile davranan Türkiye Cumhuriyeti idealini hayata geçirmeye çalışıyor. Suriyede olanlara milli menfaatlerimiz açısından itiraz ediyor ve gereğini yapıyor. Terörist İsrail'in iğrenç uygulamalarına karşı çıkıyor. ABD ve İsrail'in bütün dünyayı kana bulayan işlerini durdurmaya çabalıyor. İşte bütün bunlar yüzünden, bu emperyalist yamyamlar kuduruyorlar.
Kendilerine bağlı gazete, dergi, televizyon hangi yayın organı varsa oradan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hücum ediyorlar.
15 TEMMUZ İÇİN AMERİKALI YARGILAYAMAZ MIYIZ..?
15 Temmuz ihanetinin içinde İncirlik Üssü de yok mu?
Bu mesele ile ilgili tanıklıklar, bilgiler, belgeler orta yerde durmuyor mu?
Herkesin, hepimizin malumu değil mi? ABD + İSRAİL + CIA + NATO + FETÖ... 15 Temmuz'un arkasındaki asıl düşmanlarımız bunlar değiller mi? İncirlik Üssü de bu işlerin içinde desek ve bir kaç Amerikalı'yı tutuklayıp yargılasak harika olmaz mı?
Üstelik bunu yapmak buz gibi de hakkımız... Gerçekten bir suçlu yargılaması nasıl olurmuş görürlerdi...
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