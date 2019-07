Büyük çatışma

BAŞKAN Trump ve damadı Kushner'in Türkiye'nin yanında pozisyon aldığını görmek hiç de zor değil. Kazanan kim olur? Soru bu!

Ya DERİN ABD-Pentagon ya da Trump'ı Beyaz Saray'da tutan güç, ittifak ve önemli ağ... Başkan Trump, YAPTIRIM konusunda baskı altında olsa da ABD'nin derinlerinde şöyle bir durum var. Günlük verilen karar ile CAATSA'dan çıkacak ağır yaptırımlar iki devlet arasında tamiri mümkün olmayan yara açacak. ABD'nin derinleri bunu bilmekte.

Bu nedenle hedef sadece ERDOĞAN.

Rus savaş uçağının vurulup düşürülmesinden sonra Rusya Devlet Başkanı Putin inanılmaz sağduyulu mesajlar vermişti. Her açıklamasında "Türk milleti ile Ruslar yan yanadır.

Dosttur" gibi samimiyeti körükleyen cümleler söyledi. Herkes Rusya'dan, Kremlin'den bir tepki beklerken Moskova tansiyonu düşürdü. O günden S-400 alan Türkiye'ye geldik. Putin'in gösterdiği dostluk az şey değildi. Bu da zamanla Putin'i haklı çıkardı.

Şimdi ABD'nin derin kısmı ANKARA'ya yaptırımla cevap vermek için sabırsızlanmakta.

Ancak içeride biriken ABD KARŞITLIĞININ TAVAN YAPMASINDAN çekinmekteler.

Hesap da bunun üzerine kurulu.

ABD hiç görünmeden, ortaya çıkmadan usul usul ekonomik vanaları kullanarak ERDOĞAN'ı ve Ankara'yı zorlamak niyetinde.

Yaptırımları zamana yayarak içerideki ekonomik grafiği aşağıya çekmek amacında. İstanbul seçimlerinden sonra Erdoğan'ın büyük kalabalıkları konsolide edememesi için görünmeden gelecekler.

Yaptırımlar hiç ortadan kalkmayacak ama belli ki bir süre bu konuyla ilgili adım atılmayacak.

HALKBANK davası gibi hem var hem yok olacak...

Erdoğan'a olan saygısından dolayı bu TRUMP'ın da işine gelmekte.

Kushner'in de tabii... İçeride kavga eden iki güç şu an TÜRKİYE konusunda mecburen ortak noktada buluşmuş durumda. Her iki taraf da zamana oynuyor. Orada son durum bu... Peki başka neler konuşuluyor, yazılıyor? Gelin onlara da bakalım...

Açarak gidelim...

Son haftalarda Akdeniz merkezli ancak S-400 ve F-35 ekseninde artan gerilimi izliyoruz. Bu gerginlik arttığı sürece doğal olarak Türkiye de Güney Kıbrıs ve Yunanistan'la değil, gerçek oyuncu ABD, İsrail ve bölge olarak da Avrupa ile yüzleşmek zorunda kalıyor. Rusya ve Çin de Türkiye'nin bu geriliminden mutlu oluyor. Çünkü artan bu gerilim belki de Çin'in gelecekte daha da güçlenmesini sağlayacak.

Oyun içinde oyun yani... Devamlı yazdığım gibi Washington'ın içindeki sıkıntıyı göz ardı edemeyiz! Trump ve ekibi, ciddi şekilde Türkiye ile ortak adımlar atmak istiyor. Başkan Trump, Putin ve Erdoğan'la birlikte çok önemli kararlar alacağına inanıyor. İşte Washington'da Steve Bannon'ın ekibinde bu durum endişe yaratıyor.

Huawei operasyonunun merkezinde yer alan kişi Steve Bannon'dı. Bannon, Çin düşmanı bir ailede büyümüştür. O Pentagon ile şirketleri yöneten aileleri kavga ettirmeyi başaran belki de ilk kişidir.

Bu kavga çatışma haline döndü ve bunda da Bannon'ın payı çok ama çok büyük. Şimdi Pentagon içinde de aynı Washington'daki gibi bir anlaşmazlık ortaya çıktı.

Bannon'ın aslında ABD'yi uçuruma sürüklediğine inananların sayısı oldukça arttı. Bu kişiler Yahudi değil, Katolik...

Robert Mueller, John Kerry, Steve Bannon'a tepki gösteren ilk isimler oldu. Bu durum Katolikler içinde de rahatsızlığı arttırdı. Mueller, dava süresince Bannon'ın birkaç ısrarını kabul etmek zorunda kaldı. Bu da Mueller'in çuvallamasına neden olunca, çatışmanın merkezine Bannon geçti. John Kerry de aynı düşüncede. Bugün Pentagon'un Türkiye ile yaşadığı sorunun merkezinde yer alan kişi Bannon.

Bunu Kerry defalarca söyledi.

Kerry de Türkiye karşıtıdır. Ancak bazı konularda Türkiye ile hareket etmenin önemli olduğunu söyler. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra ABD Genelkurmay Başkanı Dunford'u Türkiye'ye gönderen kişi Kerry'dir.

KATOLİK ekip yani...

Türkiye'de darbenin olmadığına en çok üzülen Kerry, Amerikan çıkarları için geri adım atmıştır ve Ankara'nın yanında yer aldıklarını söylemiştir.

Huawei konusunda Washington'ın yumuşamasına neden olan güç de John Kerry'dir.

Çünkü bir savaş hali olacaksa, bunun için zaferin yakın olduğu zaman tercih edilmelidir. Hareket noktası buydu!

Huawei savaşı, büyük zararlar vermesine rağmen Çin'in çökmesine neden olacak bir adım değildi. Çin'i çökertmek istiyorsanız, enerjiden uzak tutmalısınız.

O nedenle öncelikli olarak İran ve ardından da Akdeniz'den uzak kalan bir Çin gerekiyor.

Hem İran hem de Akdeniz konusunda Türkiye'yi yok sayamazsınız. Türkiye düşmanı Kerry de Pentagon'a, artık adımların dikkatli atılması gerektiğini söyledi. Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak isterken, beklenmeyen bir SON'a kapı açılmamasını istedi.

Uyarı Kerry'den geldi.

Kerry'nin danışmanı bizzat Trump'ı aradı ve tebrik etti. Bu telefon Kerry'nin tebriğiydi. Türkiye konusunda hiç sevmediği Trump'ı destekleyen Kerry, ABD'nin güçlü kalması için bunu yaptı. Şimdi gerginliğin daha da artacağını söyleyen ekip Steve Bannon'a yakın isimler. İçlerinde SAVUNMA BAKANLARI olan bir ekip bu!

Onlar savaşan Amerika yanlıları.

Aksi durumu kabul etmiyorlar. Karşı taraftakiler ise Trump'a yakın olan isimler. Onlar da güçleniyor. Çünkü Pentagon'da da Kerry'nin güçlü olduğunu bilen isimler, Bannon karşısında birleşmeye başladı.

Dengelerin değişmesi Türkiye'nin yararına gibi. Ancak Bannon'a yakın isimler, NATO gücünü kullanarak Türkiye'yi zor durumda bırakacak.

F-35 kararı Bannon'ın kararıydı.

Başardı da. NATO'dan ayrılan bir Türkiye'ye Trump da düşman olmak zorunda. Büyük plana göre NATO, Türkiye'yi ittifak dışına itmek için kararlar alacak. Bu Suriye merkezli olacak. Irak'taki saldırı bunun ilk adımıydı. Suriye'de de beklenmeyen gelişmelerin merkezinde NATO'yu göreceğiz.

Birçok NATO komutanı, YPG ve SDG ile büyük planlar yapıyor.

Bu durumu Türkiye'nin görmesi için de gizli yapmıyor. Bu kararı veren de Steve Bannon'dı. Bannon'ın, birilerine göre özellikle Katolik kilisesine yakın kaynaklar tarafından güç kaybettiği kabul edilse de, hala ona inanan çok güçlü Katolik generallerin olduğunu unutmamak gerekiyor. O generallerin tamamı da şimdi YPG ile yakın temasta.

NATO içinde kabul görmediği halde, toplantıların arttığını bizzat görenler var. YPG'ye yakın haber siteleri bu fotoğrafları paylaşıyor. O haber sitelerini yöneten de Bannon'ın medya gücü. Türkiye kilit ülke! Net!

Kendi içinde savaşanların da ortak hedefi TÜRKİYE. Daha doğrusu Erdoğan...

ABD kendi içinde çatışsa da usul usul gelmekten geri durmayacaktır.

Bilinmesinde fayda var!