Ergün Diler

DONALD Trump yemin etti. Mesajlarını verdi.

BAŞKOMUTAN-ÖZGÜRLÜK ve STARLIGHT BALOLARI'na katıldı. Dans etti. İzleyeceği politikalar için fazlasıyla ipucu verdi... Washington'da hava soğuktu. EKSİ 11 derece olduğu için YEMİN TÖRENİNİN kapalı alana alındığı söylendi. Bunda doğruluk payı bence KÜÇÜKTÜ!

Asıl neden GÜVENLİK'ti.

Kampanya sırasında ölümden dönen, suikasttan kurtulan TRUMP sıkı korumaya alınıyordu.

Gidenler bilecektir.



Washington MERKEZ öyle büyük değildir.

20 dakikada şehri yürüyerek gezersiniz. Yüksek bina da yoktur. Çalışanlar mesai sonrası evlerine döner ve dünya merkezi neredeyse KASABA halini alırdı. İşte önceki gün yemin töreninin yapıldığı bu şehirde tam 25 bin asker, polis, gizli servis üyesi, TRUMP'ın başına bir şey gelmemesi için çabalıyordu.

Notlarla devam edelim...



Yemin töreninden sonra bakışlar doğal olarak BAŞKOMUTAN BALOSU'na çevrildi.

Washington DC'deki Walter E. Washington Kongre Merkezi'ndeki BALO'da POTUS ve FLOTUS olarak ilk danslarını yaptılar...

'POTUS', 1890'larda telgraf kod operatörleri tarafından kullanılan bir kısaltma olarak başladı. "Amerika Birleşik Devletleri Başkanı" anlamına geliyordu. Amerika Birleşik Devletleri'nin First Lady'si olarak da FLOTUS kullanılıyordu. Bir yoruma göre bu KOD 1980'lerde ortaya çıktı. GİZLİ SERVİS'in NANCY REAGAN için kullandığı isimdi... Başkan Yardımcısı JD Vance ile eşi Usha da Trump ve Melania'ya sahnede eşlik etti.

Amerika'yı yönetecekler Elvis Presley'nin "An American Trilogy" adlı parçasını tercih etti.

Tekrar Beyaz Saray'a dönen Trump yemin töreninde detaylı olarak 6 OCAK KONGRE BASKINI'nı yapanlara yer ayıracaktı. Pek çok isim "Buna gerek yok" diye uyardı. Geri adım atmadı. Ancak devreye eşi Melania Trump girdi. "Şu an ülkenin böyle bir gerginliğe hiç ihtiyacı yok. Sakin olmalısın" diyerek BAŞKANI yatıştırdı...



Yemin töreni günü öne çıkan ilginç olaylardan biri de PENTAGON'daydı. Bu belki yeni dönemin işaretlerini hızını yönünü işaret ediyordu. Trump yemin ettikten hemen sonra PENTAGON'da Trump'ın ilk döneminde GENELKURMAY BAŞKANI olarak görev yapan MARK MILLEY'in fotoğrafı duvardan indiriliyordu. Milley, gazeteci Bob Woodward'ın yazdığı kitaba göre 6 OCAK baskınından sonra Trump için "ÖZÜNDE FAŞİST" diyordu... Milley, TRUMP'tan uzak duran siyasete girmeyen bir askerdi. Öncesi var mıydı bilmiyorum ancak artık PENTAGON'da yoktu!

TRUMP yemin ettikten sonra göze batan diğer hızlı ve ilginç hamle BEYAZ SARAY'dan geldi. WhiteHouse.gov anında yenilendi! WhiteHouse.gov'un ana sayfası, "Amerika geri döndü" başlığının üstünde Trump'ın bir fotoğrafıyla güncellendi... Biden ve eşi de saat 13.45'te BAŞKANLIK MÜHRÜ taşıyan uçakla KALİFORNİYA'ya uçtu. Biden uçağın merdivenlerinde "Bugün göreve başlama konuşmasını dinledik, daha yapacak çok işimiz var" dedi. Ve gitti. Daha sonra bir gelenek gereği TRUMP'a mektup bıraktı. Benim en çok merak ettiğim de buydu. Biden ne yazmıştı?



Bu geleneği Ronald Reagan 1989'da başlatıyordu. Halefi George HW Bush'a el yazısıyla "Hindilerin sizi üzmesine izin vermeyin. Dualarımda olacaksın" şeklinde esprili bir tavsiyede bulunuyordu. Hindiler'in bir fili alt ettiği bir karikatürü paylaşarak...

Mektuplar genellikle cesaret, tavsiye veya birlik mesajlarını kapsıyordu. George HW Bush da bu adıma sahip çıktı. O da Clinton'a mektup bıraktı.

Bush mektubunda "Bu notu okuduğunda sen bizim başkanımız olacaksın. Sana iyi dileklerimi iletiyorum. Ailene iyi dileklerimi iletiyorum. Şimdiki başarın ülkemizin başarısıdır. Çok zor zamanlar olacak, adil olmadığını düşündüğün eleştiriler yüzünden kendini daha da kötü hissedeceksin.

Tavsiye vermek için pek iyi biri değilim, ancak eleştirilerin cesaretini kırmasına veya yolundan çıkarmasına izin verme." 2001'de de Clinton, oğul Bush'a mektup yazıyordu... "Gururlu, dürüst, iyi bir halka liderlik ediyorsunuz. Ve bugünden itibaren hepimizin başkanısınız... Başarı ve mutluluk diliyorum" Seri devam ediyordu... George W. Bush'tan da Barack Obama'ya geliyordu... "Zorlayıcı anlar olacak. Eleştiriler sizi çıldırtacak.

'Arkadaşlarınız' sizi hayal kırıklığına uğratacak. Sizi seven bir aileniz ve benim de dahil olduğum, sizin için çabalayan bir ülkeniz olacak.

Ne olursa olsun, şu anda liderliğini yaptığınız insanların karakteri ve şefkatinden ilham alacaksınız..." Barack Obama ise en uzun mektubu yazıyor ve



Donald Trump'a sunuyordu... "Öncelikle, ikimiz de farklı şekillerde büyük bir talihle kutsandık. Herkes bu kadar şanslı değil. Dünyada Amerikan liderliği gerçekten vazgeçilmezdir. Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana istikrarlı bir şekilde genişleyen ve kendi zenginliğimizin, güvenliğimizin bağlı olduğu uluslararası düzeni sürdürmek, bize bağlıdır. Biz bu ofisin sadece geçici sakinleriyiz..." Daha sonra TRUMP'ın bu mektuptan çok etkilendiği söylenmişti.



Trump da giderken Biden'a seslendi. İçerik açıklanmadı.

Biden "Başkan çok cömert bir mektup yazdı... Özel olduğu için kendisiyle konuşana kadar bundan bahsetmeyeceğim. Ama cömertti..." yorumu yaptı...

Ve yemin töreni öncesi GİDEN ve GELEN, eşleriyle birlikte BEYAZ SARAY'da önce ÇAY içti. Biden'ın bıraktığı mektubu benim gibi çok kişi merak ediyordu. Sanırım şifre, EŞİNİN giydiği ELBİSEDEYDİ...



Eski First Lady Jill Biden, tören için Ralph Lauren'den giyiniyordu. MOR RENKLİ elbise ceket ve eldivenler ile ayakkabı tercih ediyordu. Joe Biden da eşine uygun renkte bir PALTO seçiyordu. First Lady, ülkeyi birleştirmek için her iki tarafın bir araya gelmesinin gerekliliğini biliyor ve bunu, taşıdığı

ELBİSENİN RENGİYLE iletiyordu. BAŞTAN AŞAĞI hem de... Cumhuriyetçilerin ve Demokratların ayırt edici renkleri olan mavi ve kırmızıyı birleştirerek tek bir ton oluşturuyordu. BU DA MORDU! Buradan hareketle Biden'lar KALİFORNİYA'ya uçmadan önce Trump'a mektupla "AYIRMA, BİRLEŞTİR" çağrısı yapıyordu... Amerika'nın önündeki en büyük sınav sanki buydu...

NOT: Kartalkaya'dan gelen acı haber tüm yürekleri yaktı. Gece yarısı mutfaktan çıkan yangın koca oteli alevler içinde bıraktı.

Yangın sensörü yoktu, yangın merdiveni sağlıklı değildi, yangın söndürme tüpleri bulunmuyordu.

Buna rağmen otel doluydu!

Ruhsatı vardı ve tıkır tıkır çalışıyordu. Başkan Erdoğan, programını yarıda kesince CAN KAYBININ ilk açıklanandan çok daha fazla olduğu hissi yayıldı.

Ardından BAKANLAR olay yerinde açıklama yaptı. Ve 76 vatandaşımızı kaybettiğimizi öğrendik. Başkan Erdoğan, "sorumlular hesap verecek" dedi. Gerçekten buna her şeyden daha çok ihtiyaç vardı.

Los Angeles yanıyor, alevler günlerce durmuyor, itfaiye çaresiz kalıyor 27 kişi ölüyordu. Biz bir otelde 76 can yitiriyorduk. Bir iki saatte... Sorumsuz davranan tüm sorumlulardan hesap sorulmalı...

Hızla...