Ekrem Kızıltaş

Selam vererek yanlarına oturan Melih Bey'e ilk soru Selim'den geldi?..

- Ağabey, İnan'a yönelik saldırılar konusunda gidişat nereye doğru?..

- Gidişatın tam olarak nasıl olduğunu söylemek zor. Ama belli ki ABD ve İsrail'in evde yaptıkları hesap sahaya uymadı. Kısa bir sürede pes edeceğini zannettikleri İran, kolay lokma olmadığını gösterdi. Hizbullah'ın da devreye girmesiyle özellikle İsrail'in sıkıntılı günler yaşamaya başladığı görülüyor. Bu arada Hürmüz Boğazı'ndaki trafiğin durması sebebiyle artan akaryakıt fiyatları hemen her ülme gibi ABD'yi de etkilemiş durumda… Mehmet:

- Bu dikkat çekici bir durum Çok kudretli imiş gibi gözüken ve enerji ihtiyacının büyük bir bölümünü içeriden karşıladığı söylenen ABD'de bile benzin ve mazot fiyatlarının yükselmesi, dikkat çekici. Galonu 2,60 civarında olan akaryakıt 3,60 dolara, hatta bazı yerlerde 5 doların üzerine çıkmış.

- Akaryakıt fiyatları hatır gönül dinlemiyor. Arz problemi ortaya çıkınca fiyatlar kaçınılmaz olarak artıyor. Bizde Hükümetin aldığı tedbir de çok yerinde oldu bu arada… Selim:

- Yaklaşan Kasım seçimlerinde Trump'ın başarılı olabilmesi için benzin fiyatlarını aşağı çekmesi gerektiği, dolayısıyla İran'ı kısa sürede pes ettiremeyeceği için bir ateşkes sağlanabileceğini düşünenler var. Ne dersiniz?..

- Umulur ki öyle olur. Trump bizim derdimiz değil, ama akaryakıt fiyatlarındaki oynaklık bütün ülkeler gibi bizim açımızdan da problem. Ancak, ABD-İsrail cephesinin ve özellikle de Trump'ın göz boyamak için bir zafere ihtiyacı var. Dolayısıyla şartları zorlamaları daha gerçekçi bir tahmin… Mustafa:

- Bu durumda hep konuşulan bir kara harekatı ihtimali mi akla gelir?..

- ABD'nin ve İsrail'in İran'a yönelik kapsamlı bir kara harekatı, zor. Dar kapsamlı bir harekat düşünebilirler, ama İran coğrafyası bunun için pek uygun gözükmüyor. Şu anda en ciddi sıkıntı Hürmüz Boğazı ile ilgili. Bölgenin sarp yapısı dolayısıyla bu konuda yapılabilecekler de sınırlı. Boğazdan tanker geçişlerini askeri gemilerin korumasında sağlamak ve benzeri formüllerin de sahada karşılığı yok. Remzi:

- ABD ve İsrail, bunu öncesinde hesap edemediler mi acaba?..

- Kendilerine göre birtakım hesaplar yaptıkları kesin. Ancak başta da söylediğim gibi evdeki hesabın çarşıya her zaman uymayacağını da görmüş oldular. Her ne kadar ürkütücü olsalar da ABD ve İsrail'in güçlerinin sınırlı olduğunu biliyoruz. Kadir-i Mutlak olan sadece Cenab-ı Hakk'tır. Haksız ve hukuksuz bir saldırıya maruz kalan İran'ın varlığını koruma mücadelesi verdiğini unutmamak gerek. ABD ve İsrail'in masa başında yaptıkları planların çöp olması şaşırtıcı değil… İhsan:

- ABD uzakta olduğu için problemi yok gibi. İran'ın attığı füzeler sebebiyle İsrail'e nasıl bir hasar oluştuğunu ise bu ülkenin uyguladığı karartma sebebiyle öğrenemiyoruz...

- Bu doğru, ancak gelen haberlere bakılırsa İran'ın gönderdiği füzelerin geçtiğimiz yıl yaşanan 12 Gün Savaşı'na göre daha isabetli oluyor. Başta Tel Aviv ve Hayfa olmak üzere İsrail'de hayatın ciddi şekilde zorlaştığına dair haberler çok… Mehmet:

- ABD üslerinin bulunduğu bölge ülkelerine yönelik misilleme saldırıları da sürüyor… ABD ve İsrail'in İran'ı bölge ülkeleri ile kapıştırmaya çalıştığına dair yorumlar var. Ne dersiniz?..

- Böyle bir şeyi çok isteyecekleri kesin. Ama bunun sahada bir karşılığı yok. Unutmayın, ilk günlerde Kuveyt'te düşürülen ABD uçaklarından birinin pilotu paraşütle atladıktan sonra Kuveytli. Vatandaşlar tarafından odunla esir alındı. Bu, kimin düşman olarak görüldüğü konusunda ciddi bir fikir veriyor bence… Selim:

- İran'ın bize attığı rivayet edilen ve NATO güçlerinin havada imha ettiği füze sayısı üç oldu. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?..

- İran tarafı, bize yönelik füze atmadıklarını söylüyor. Ancak ortada füze olduğu da bir gerçek. Bunun belki ortalığı karıştırmak ve bizi de bulaştırmak için birilerinin oyunu olma ihtimali var. Saldırılarda devlet başkanını ve önemli yetkililerini kaybeden İran'da komuta konusunda bir problem olduğu da biliniyor… Remzi:

- Milli İrade Platformu iftarında, 'ülkemizi savaşın içine çekmek isteyen tertip, tuzak ve tahriklere karşı çok dikkatli hareket ediyoruz' diyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'olayların sadece görünen kısmına değil, asıl perdenin arkasında gizlenen kısmına odaklanıyor, hiçbir ihtimali, hiçbir senaryoyu dışlamıyor, her şeyi en ince detayına kadar tahlil ve tetkik ediyoruz' demesi bununla ilgiliydi demek ki... Mehmet:

İmamoğlu çırpındıkça batıyor…

- Bu durum en çok CHP Genel Başkanı'nın hoşuna gitmiş olmalı. Hava savunma sistemimizin olmadığı gibisinden açıklamalar yapıp duruyor…

- Sinop'ta hava savunma sistemleri ağırlıklı füze denemelerine balıklar rahatsız oluyor diye karşı çıkan Özgür Özel'in ne söylediğinin hiç önemi yok. O ve aynı zihniyettekilerin, bunları yapmamızı engelleyemedikleri için canları sıkılıyor muhtemelen. Sadece kamuoyuna açıklananlar bile hava savunma sistemleri konusunda aldığımız mesafenin hakikaten inanılmaz olduğunu gösteriyor. Birkaç sene önce satın aldırmamak için dışarıdakiler ve içerideki uzantılarının çok kıvrandıkları S 400'ün pabucunu dama atan sistemler bile geliştirdik hamdolsun… İhsan:

- Özgür Özel demişken, İmamoğlu Suç Örgütü duruşmaları nasıl gidiyor acaba?..

- Geçen hafta 4 gün boyunca yapılan duruşmalarda İmamoğlu'nun gösteri merakı sebebiyle pek mesafe alınamadı. Tamamı ciddi tespitlerden ibaret oluşan iddianamedeki suçlamalara verebilecek cevapları olmadığı için duruşmaları sabote ederek mümkün olduğu kadar uzatmaya ve böylelikle davanın siyasi olduğu söylemine haklılık kazandırmaya çalışıyorlar… İhsan:

- Mahkeme heyetinin İmamoğlu'nun şovları karşısında takındığı tavrı nasıl buluyorsunuz, merak ediyorum?..

- Hoş geldin konuşması yapmak ve benzeri, mevzuatta ve teamülde olmayan şeylerle İmamoğlu'nun mahkeme heyetini zorladığı açık. Suçlamalara verilebilecek cevabı olmayan İmamoğlu, benzerine rastlanmayan birtakım çıkışlarla mahkemeyi uzatmaya ve hakimleri de etki altına almaya çalışıyor belli ki. Suçlamalara verebilecek cevabı olmadığı anlaşılan İmamoğlu'nun, mahkeme heyetindekilerin canlarını sıkmaya devam ederse, karar aşamasında hiç hoşlanmadığı şeylerle karşılaşacağı kesin. Hakimler kararları ile konuşur. Verilecek cezanın alt ile üst sınırı arasında tercih de hakimlerin işi. Yaptıklarından sonra İmamoğlu için üst sınırdan ceza vereceklerini söylemek bile gereksiz… Mustafa:

- Bir anlamda İmamoğlu çırpındıkça batıyor da denebilir. Ancak, hala para gücüyle paçasını kurtarabilme hesapları da yapıyor galiba. Mahkeme heyetine avukatları ile diyalog kurmaları yönünde çağrıda bulunmasını, onları başka türlü etkileme çabası olarak yorumlayanlar var çünkü…

- İmamoğlu söz konusu olduğunda dikkatli olmak gerektiği açık. İlgili savcının art arda 8 duruşmaya girmemesi sebebiyle Beylikdüzü döneminden kalan bir davasının düştüğü biliniyor. Ancak, 143 kategoride işlenmiş toplamda 196 net suç söz konusu iken, mahkemeyi etkileme çabalarının işe yaramayacağını söylemek gerek… Selim:

- İnşallah öyle olur. Çünkü mahkemede bile pervasızca davranışlarda bulunabilmesi, insanın canını sıkıyor…

- Gelinen aşamada İmamoğlu gibi birisinin yapabileceği başka bir şey de yok zaten. Toplamda 143 kategoride 196 ayrı suçlamaya karşı verebileceği herhangi bir cevap yok. Mahkemenin 4 gün boyunca konuya gelmesine engel olması da bununla ilgili belli ki… İhsan:

- Her ne ise. Duruşmalarda İmamoğlu'nun gerçek yüzü iyice ortaya çıkar da, 'bizim uşaktır' ya da benzeri saf niyetlerle hala peşinden gidenler de akıllanırlar, inşallah. Bugünlük bu kadarla iktifa edelim. Başta İran'la ilgili gelişmeler olmak üzere Cenab-ı Hakk'tan Ümmet-i Muhammed için hayırlar niyaz ediyoruz...

- Amin…