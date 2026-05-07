Ekrem Kızıltaş

Geçtiğimiz Nisan'da maaş ve tazminatlarını alamadıkları gerekçesiyle Ankara'ya gelerek açlık grevi yapan Eskişehir'deki bir maden şirketinin çalışanları ile ilgili problem, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan'ın devreye girmesi ile halledilmişti.

Enerji ve Çalışma Bakanlığı'nın açıklamalarından, kamunun madendeki 30 bin çalışanın işlerini garantiye almaya, ilgili şirketin ise haklarını vermediği işçileri bakanlıklara yönlendirip haksız teşvik almaya çabaladığı anlaşılıyor. 'İşçiye borcu olanların teşvikten yararlanamayacağı' kuralını bildikleri halde.

Aktardığımız olay, maden konusunda oldukça bilgili bir ismin hatırlattığı, 'kötü maden yoktur, kötü işletmeci vardır' sözünün doğruluğunu gösteriyor.

Şimdi yazacaklarım ise 'mülahazat hanesi henüz açık olan' bir konu ile alakalı.

Muhtemelen Ordulu olduğum için, başta Ordu olmak üzere, birçok ilde verilen maden ruhsatlarının bütün Karadeniz'i kapsadığı, yeşilliklerin ve tarımın yok olacağını iddia eden kısa videolar ile sık karşılaşmaya başladım.

Ordu ve diğer illerde verilen arama ruhsatlarının bölgenin yüzölçümünün büyük bir bölümünü kapsadığı, fındık başta olmak üzere tarım alanları dikkate alınmadan buraların madenciliğe açılacağı iddiaları, havada uçuşuyor. Konunun vahametini anlatmak için de kasıtlı olarak üretildiği belli olan harita ve grafikler kullanılıyor.

Konu ile ilgili en çok öne çıkarılan yer ise doğal güzellikleri ile bilinen Aybastı Perşembe Yaylası. Bahsi geçen kısa videolara göre, maden çalışmaları sebebiyle Perşembe Yaylası, herkesin ilgisini çeken menderesleri ile birlikte yok olmak üzere.

Bırakın yok olmasını, Perşembe Yaylası'nın en ufak bir şekilde zarar görmesini kabul edebilecek kimse olmayacağı, çok açık.

Yayla'nın kuş uçuşu birkaç kilometre uzağında Korgan tarafından başlatıldığı ve suyun kaynak değil akış yönünde olduğu için Mendereslere zarar vermeyeceği söylenen sondajla ile ilgili hukuki süreç, sürüyor.

Verilen maden ruhsatları sebebiyle, Ordu coğrafyasında yeşilin, fındığın ve tarımın biteceği şeklindeki iddialarla ilgili olarak, Maden ve Petrol Arama Genel Müdürlüğü'nün (MAPEG) açıklaması ise özetle şöyle:

'Toplam 100 maden ruhsatı bulunan Ordu'da işletme alanlarının yüzölçümüne oranı %1,87, kazı alanları ise on binde 8'dir.

Arama sondajlarında su ve bentonit (doğal kil) kullanılmakta. Bunun için sahanın mülkiyet türüne göre (orman/mera/tapulu arazi) gerekli izinlerin alınması zorunlu.

Her 100 maden arama ruhsatından sadece birisi işletilir. Dolayısıyla Ordu'daki kazı alanlarının ilin yüz ölçümüne oranının %1'i geçmesi mümkün değildir…'

Perşembe Yaylası ve benzeri değerlerimize zarar verilmesine tabii ki karşıyız. Ancak, 'bir kaşık suda fırtına koparmaya' çalışanlara karşı da uyanık olmalıyız.

Malum, madenler daldan toplanmıyor…

