Ekrem Kızıltaş

Matbuat, basın, medya, dijital medya derken, sosyal medyanın hayatımıza girmesi sonrası şimdi de bütün bunların karışımından oluşan 'yeni medya' ile başımız dertte.

Toplumsal gelişmenin göstergelerinden birisi sayılan medyanın, ciddi problemlere de kaynaklık edebildiği, malum.

Gelir gider dengesi kurabilmenin zor olduğu medyanın, kaynak sağlayan dış kaynaklı fonlar tarafından yönlendirilmesini engellemeye çalışırken, şimdi de küresel çaptaki sosyal medya platformları ile uğraşmak zorundayız.

'Her arayan bulamaz, ama bulanlar arayanlardır', denilir. Karabük Üniversitesi'nde geçtiğimiz Salı günü yapılan 'Medya ve Etik Çalıştayı', özellikle de sosyal medyanın başımıza açtığı ve açabileceği dertlere çözüm bulma arayışlarından birisiydi.

KBÜ Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi'nin düzenlediği çalıştaya, Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, Dekan Prof. Dr. Kemal Avcı, Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı ve Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Edibe Sözen Çetintaş, RTÜK Başkan Vekili Dr. Deniz Güçer, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Enderhan Karakoç, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurettin Güz, İstanbul Üniversitesi Kurumsal İletişim Koordinatörü Prof. Dr. İsmail Çağlar, akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

Çocukları sosyal medyanın zararlarından korumayı hedefleyen '15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımını' ile ilgili düzenlemenin kanunlaştığı sırada yapılan Medya ve Etik Çalıştayı, ihtiyaç duyulan yeni düzenlemelere ışık tutacak bir faaliyet.

Dünya genelinde çocukları sosyal medyanın zararlarından korumak için ciddi çalışmalar yürütülüp, birçok ülkede 14, 15 ya da 16 yaş altı çocukların sosyal medyaya erişimlerini engelleyecek yasalar çıkarılırken, Türkiye'nin de bu konuda adımlar atması, sevindirici.

Ancak, doğrulardan 6/7 kat daha hızlı yayılan ve yaklaşık yüzde 80'i yalan olan haberlerin kol gezdiği sosyal medya gerçeği, dijital ortamın sadece çocuklar için değil toplumun geneli için güvenilir hale getirilmesi gerektiğini ihtar ediyor.

Sosyal medyada yayılan yalanlarla ilgili en ciddi problemlerden birisi de ilgili mecralardaki yalanların yüzde 87'sinin düzeltilmeyip, olduğu gibi bırakılması.

'Dezenformasyon ve Haber Etiği', 'Dijital Dönüşüm ve Yapay Zekâ' ve 'Yerel Medya Sorunları ve Etik' başlıklarının 23 akademisyen tarafından ele alındığı Karabük Üniversitesi'nin düzenlediği 'Medya ve Etik Çalıştayı'nın sonuç bildirgesi, bundan sonra yapılması gerekenler açısından ciddi teklifler içeriyor.

Anadolu Ajansı Teyit Hattı, Almanya'da çocukların korunması için sosyal medya yasaklarını savunan Alman Der Speigel dergisinin, Türkiye'deki düzenlemeyi 'demokratik hakların ihlali' olarak nitelendirdiğini aktarmış. Sadece bu örnek bile karşımızdaki tehlikenin boyutlarını göstermeye yeter...