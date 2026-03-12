Ekrem Kızıltaş

Suç örgütü lideri olarak 2 bin 430 yıla kadar hapsi istenen ve 105'i tutuklu 401 kişi ile birlikte yargılanan İmamoğlu'nun, yargılamayı zorlaştırmaya yönelik atraksiyonları, artık pek acelesi kalmadığına işaret.

İddianamedeki 143 kategoride bulunan toplam 196 ayrı suç isnadına cevap vermenin zaten çok uzun sürecek olması, İmamoğlu'nun acele etmeyiş sebeplerinden birisi belki.

Ancak, başta MASAK olmak üzere ilgili devlet kuruluşlarının titiz ve detaylı çalışmaları ile hazırlandığı bilinen dosyadaki tespitleri yalanlama ihtimali olmadığını en iyi İmamoğlu'nun bilmesi, belki de asıl sebep.

İmamoğlu Suç Örgütü davasının uzun sürmesinin zaten kaçınılmaz olduğu biliniyor. Ancak, iddianamenin hazırlanması ve duruşmaların başlamasına kadar geçen süreyi uzun bulup eleştiren İmamoğlu'nun, şimdi yargılamayı sabote için birtakım atraksiyonlara kalkışması, belli ki süreci uzatma isteği ile ilgili.

Bu, İmamoğlu'nun yargılamanın bir an evvel bitmesi ile tekrar yoluna devam edebilme ümidi kalmadığının en açık göstergesi.

Kamuoyuna açıklandığından beri iddianamede dile getirilen hususlara tek bir cevap dahi vermemişti İmamoğlu. Ancak, soruşturmada sıklıkla kullandığı hatırlamıyorum, bilmiyorum, cevap vermeyi reddediyorum, muhatap almıyorum gibi kalıpların mahkeme safhasında işe yaramayacağının farkında.

Şaka değil, 143 konuda 196 ayrı suç söz konusu. Bunların tamamında da yolların önünde sonunda İmamoğlu'nda kesişmesi, işin dikkat çekici yanı. İBB eski başkanı, bir yandan olayları yönlendirirken bir yandan da çevresindekileri mutlaka kontrol etmesi gerektiğine inanmış belli ki.

Duruşmalar ilerleyip, belirli sorulara cevap bulundukça İmamoğlu'nun, 'Ben yanarsam sizi de yakarım' diyerek çevresindekilerden kimleri baskı altında tutmayı sürdürebildiğini anlamak da kolaylaşacaktır.

İmamoğlu ile tutuklanan ve gidişatı fark edip itirafçı olanlar dışında, tehdit sebebiyle sesiz kalanlar olduğu, sır değil.

Duruşmalar ilerledikçe, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in neden haftada en az bir kere Silivri'ye gidip İmamoğlu ile görüşmek zorunda kaldığına dair aydınlatıcı bilgilere de ulaşabiliriz belki.

Sadece İBB'nin 6 yılda 1 trilyon 200 milyar lirayı aşan bütçesinin kasıtlı kullanımı ile elde edilen yolsuzluklarla değil, belediyenin gücü kullanılarak rüşvet, irtikap ve benzeri yolarla elde edilen paralar sayesinde, İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne kimlerin hizmet etmesinin sağlandığının ortaya çıkması, sürecin neticelerinden birisi olacaktır.

Zamanla, toplumun sanatçı, gazeteci, entelektüel ve benzeri sıfatlarla andığı bazı isimlerin İmamoğlu Suç Örgütü ile bağlantılarının ortaya çıkacağı, kesin. Bunun yanında, İmamoğlu'nun maddi desteği ile güya siyaset yapanların da ipliği herhalde pazara çıkacaktır...

Artık deniz bittiği için İmamoğlu'nun acelesi yok belli ki… Bizim de…