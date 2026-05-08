Beylikdüzü’nde bakımevi vahşeti: Önce darbetti sonra tükürdü!
Beylikdüzü'nde yaşlı bakımevinde çalışan personelin bir hastayı ittirip yere düşürdükten sonra darbettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Aynı personelin başka bir hastaya tükürdüğü anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Aynı yaşlı bakım merkezinde benzer olayların sık yaşandığı öne sürüldü. Görüntülerin sanal medyada yayınlanmasının ardından inceleme başlatıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, personelin iş akdinin feshedildiği ve teftiş sürecinin başlatıldığı belirtildi.