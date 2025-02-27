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27 Şubat günlük burç yorumları

Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

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astroloji@takvim.com.tr
Eklenme Tarihi 27 Şubat 2025

HABERİ
SESLİ DİNLE

KOÇ
Duygusal hayatınızda kendinizi oldukça şanslı hissedeceksiniz ama ani hislere kapılmadan akilce karar vermenizde fayda var.

BOĞA
Kalbiniz boş ise bugünlerde tanışacağınız yeni biri ayaklarınızı yerden kesebilir ve sizi mutlu etmek için elinden gelen temiz niyetle yapabilir.

İKİZLER
Güleryüzünüzü korur ve düşüncelerinizi ilişkinizi şifalandırmaya yönelik tutarsanız kara bulutların kolayca dağıldığını görebilirsiniz.

YENGEÇ
Çekiciliğinizi ve kendi öz saygınızı ön plana çıkartacağınız bir gündesiniz.
Kişisel istekleriniz ön planda olacak ve hayatın tadını çıkartacaksınız.

ASLAN
Gerek aşk hayatınızda karar almaktan kaçının gerekse arkadaşlarınız arasında olabilecek bir probleme dahil olup taraf tutmaktan kaçının.

BAŞAK
Kendinizi sevgi dolu gördüğünüz ve ışığınızı etrafınızdakilere de yansıttığınız bir gün olacak. Duygusal konularda başarı odaklı bir gün.

TERAZİ
Güzel fırsatları değerlendirin, karşınıza çıkan güzel şeyleri kucaklayın. Bu tutumunuz sevdiğiniz her şeyin hayatınızda daha hızlı büyümesini sağlayacak.

TERAZİ
Maddiyat ve maneviyat konusunda elinizdekinin kıymetini bilmeniz ve dikkatli olmanız gereken bir dönemdesiniz.

YAY
Partnerinizle yaşama potansiyeliniz olan fikir çatışmalarına karşı dikkatli olun. Geçmişi artık arındırdığınız ve geride bıraktığınız bir dönemdesiniz.

OĞLAK
Kavga etmemek ve anlayışlı olmak bugün mottonuz haline gelmeli adeta Bir süre dinlenme haline geçeceksiniz ve hayatın tadını çıkartabileceksiniz.

KOVA
Kendinizi kişiler arasında tarafsız tutmanız gereken bir dönemdesiniz. Yarın pişman olabilme ihtimalinize karşı bugünden nötr kalmanızda fayda var.

BALIK
Bu aralar kariyer ve eğitim hayatınızda isteklerinizi başarmış olmanın verdiği huzura geçeceksiniz.
Olumlu bir gün sizler için.

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