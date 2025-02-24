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24 Şubat günlük burç yorumları

Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

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astroloji@takvim.com.tr
Eklenme Tarihi 24 Şubat 2025

HABERİ
SESLİ DİNLE

KOÇ
Hayatınızda bazı değişimlerin gerçekleşme potansiyeli olduğu bir dönemden geçiyorsunuz. Kararlarınızı dikkatli almalısınız.

BOĞA
İşinizde uzun süredir verdiğiniz emekler ve beklentilerinizle alakalı olumlu ve müjdeli haberleri sonunda alabilirsiniz.

İKİZLER
Kariyer fırsatı gibi sunulan tekliflerden ya da bazı iş imkanlarından sonrasında o kadar memnun olmadığınızı görebilir ve hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz.

YENGEÇ
Kendinizi daha bütünsel hissedeceğiniz bugünlerde aşk hayatınıza karşı da anlayışlı olmaya çalışın. Size verilen sevgiyi başkaları ile paylaşın.

ASLAN
Bu aralar çabalarınızın karşılığını alacağınız bir dönemdesiniz.
Mesleki konularda dikkatli olmanız gereken bir dönemdesiniz.

BAŞAK
Seyahat planlarınızı gerçekleştirmek için uygun bir zamandasınız.
Tatil değil size menfaat sağlama odaklı planlarınızı gerçekleştirmeye yönelin.

TERAZİ
Hedeflerinizi elde ederken yaptığınız hataları göz önünde bulundurmanız gereken bir dönemdesiniz.
Kendinizi oldukça verimli hissedeceğiniz bir zamandasınız.

AKREP
Başkasından gelen fikirleri önemsemeyin.
Aynı hataları yapmamalı ve daha başarılı olmak için yeni tecrübeler deneyimlemeye niyet etmelisiniz.

YAY
Size olgunluk ve tecrübe veren konuları gözden geçirin ki aynı problemleri bir daha yaşamanız gerekmesin.

OĞLAK
Maddi konulara şekil verecek değişimlerin olma ihtimali söz konusu. Bu şekilde sakin ve verimli bir bakış açısı ile dönüm noktalarını oldukça sakin yaşayabilirsiniz.

KOVA
Öğlen saatlerine doğru oldukça verimli haberler alabilir ve bazı şeylerin o kadar da zor gerçekleşmediğini görerek rahatlayabilirsiniz.

BALIK
Maddi konularda kendinize çıkış kapıları aramanız gereken bir zamandasınız. Duygusal ve maddi konularda şansın üzerinizde olduğu bir zamandasınız.

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