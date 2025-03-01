Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Duygusal olarak kendinizi oldukça verimli bir gün içerisinde bulabilirsiniz.

Geçmişi geride bırakma isteğiniz de bir o kadar olumlu sonuçlar getirecektir.

BOĞA

İşinizde mantıklı projelerinizi cesaretle dile getirmeniz önemli. Duygular konusunda derine inmeden önce karşınızdakini tanımaya özen gösterin.

İKİZLER

Özellikle sevgi ve manevi konulara önem verdiğiniz bugünlerde iş konusunda dikkatsizlikler yaşamamak için çaba göstermelisiniz.

YENGEÇ

İşinizle alakalı başarılı ve keyifli bir döneme girebilirsiniz.

Yüksek enerjiniz beraberinde oldukça keyifli bir çalışma ortamı getirebilir.

ASLAN

Hayata bakış yönünüz ve mantığınız çevrenizdeki bir çok kişinin hoşuna gidebilir. Yanılma payınızı düşürmek için gözlem önemli olacak.

BAŞAK

Özellikle yönetim, bir gruba liderlik etmek gibi alanlarda çalışıyorsanız zorlayıcı fakat sonunda başarı getiren deneyimler yaşayabilirsiniz.

TERAZİ

Son zamanlarda hayatın size getirdiği yenilikleri kucaklayın yalnızca ilgi alanınız dahilinde değişecek ve güzel gelişmeler yaşayabileceksiniz.

AKREP

Kendinizi daha iyi ifade etmeli ve daha özgüvenli bir girişkenliğe sahip olabilmelisiniz. Grup çalışmaları için oldukça uygun bir süreçten geçmektesiniz.

YAY

Sevdiklerinizi koruma isteğinizin ağır bastığı bir günde olabilirsiniz. Sağlık alanında ve hukuk alanında beklenenlere bağlı güzel gelişmeler yaşanabilir.

OĞLAK

Başaramadığınız noktalarda eğitim almak ya da bilen kişilere danışmaktan çekinmeyin, bu sizi de başarılı ve tecrübeli yapacaktır.

KOVA

Mesleki konularda potansiyelinizi zorlamalı kendinize daha çok güvenmelisiniz. Aşk konusunda duygusallıktan uzak mantıkla hareket ettiğiniz bir günde olabilirsiniz.

BALIK

İş konusunda çıkacak fırsatları değerlendirmeden önce iyi düşünmelisiniz.

Ortamı değiştiren ve iş çevrenizi motive eden kişi konumuna gelebilirsiniz.