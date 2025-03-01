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1 Mart günlük burç yorumları

Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

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astroloji@takvim.com.tr
Eklenme Tarihi 1 Mart 2025

HABERİ
SESLİ DİNLE

KOÇ
Duygusal olarak kendinizi oldukça verimli bir gün içerisinde bulabilirsiniz.
Geçmişi geride bırakma isteğiniz de bir o kadar olumlu sonuçlar getirecektir.

BOĞA
İşinizde mantıklı projelerinizi cesaretle dile getirmeniz önemli. Duygular konusunda derine inmeden önce karşınızdakini tanımaya özen gösterin.

İKİZLER
Özellikle sevgi ve manevi konulara önem verdiğiniz bugünlerde iş konusunda dikkatsizlikler yaşamamak için çaba göstermelisiniz.

YENGEÇ
İşinizle alakalı başarılı ve keyifli bir döneme girebilirsiniz.
Yüksek enerjiniz beraberinde oldukça keyifli bir çalışma ortamı getirebilir.

ASLAN
Hayata bakış yönünüz ve mantığınız çevrenizdeki bir çok kişinin hoşuna gidebilir. Yanılma payınızı düşürmek için gözlem önemli olacak.

BAŞAK
Özellikle yönetim, bir gruba liderlik etmek gibi alanlarda çalışıyorsanız zorlayıcı fakat sonunda başarı getiren deneyimler yaşayabilirsiniz.

TERAZİ
Son zamanlarda hayatın size getirdiği yenilikleri kucaklayın yalnızca ilgi alanınız dahilinde değişecek ve güzel gelişmeler yaşayabileceksiniz.

AKREP
Kendinizi daha iyi ifade etmeli ve daha özgüvenli bir girişkenliğe sahip olabilmelisiniz. Grup çalışmaları için oldukça uygun bir süreçten geçmektesiniz.

YAY
Sevdiklerinizi koruma isteğinizin ağır bastığı bir günde olabilirsiniz. Sağlık alanında ve hukuk alanında beklenenlere bağlı güzel gelişmeler yaşanabilir.

OĞLAK
Başaramadığınız noktalarda eğitim almak ya da bilen kişilere danışmaktan çekinmeyin, bu sizi de başarılı ve tecrübeli yapacaktır.

KOVA
Mesleki konularda potansiyelinizi zorlamalı kendinize daha çok güvenmelisiniz. Aşk konusunda duygusallıktan uzak mantıkla hareket ettiğiniz bir günde olabilirsiniz.

BALIK
İş konusunda çıkacak fırsatları değerlendirmeden önce iyi düşünmelisiniz.
Ortamı değiştiren ve iş çevrenizi motive eden kişi konumuna gelebilirsiniz.

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