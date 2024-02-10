Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Bu aralar herhangi bir isteğiniz konusunda düşünmek yerine eyleme geçmek için verimli zamanlardasınız. Eylemsizlik size zaman kaybettirecektir.

BOĞA

İlişkisel konularda karar almadan önce düşünmeniz gerekiyor. Kendinizi verimli hissetmeyebilir ve yorgunluk yaşayabilir ve istemediğiniz cümleleri kurabilirsiniz.

İKİZLER

İlişkilerde şanslı olduğunuz bir gündesiniz.

Partneriniz yoksa size uygun partneri hayatınıza çekebilirsiniz.

Partneriniz var ise ilişkinizde seviye atlama gündeme gelebilir.

YENGEÇ

Bugünlerde maddi konulardaki bereketiniz artabilir.

İhtiyaçlarınızın da artması ile beraber yeni kaynak arayışları içerisine girebilirsiniz.

ASLAN

Eninde sonunda yaşadıklarınızı analiz edebileceksiniz bu yüzden öfke ile karar almak yerine bir takım analizlerin sonucunda rasyonel kararınızı verin.

BAŞAK

Bugünlerde aileniz ve çevrenizdeki arkadaşlarınızla sevgi dolu ve iyimser paylaşımlarda bulunacaksınız.

Keyfiniz oldukça yerinde olacak.

TERAZİ

Bugünlerde özellikle ticaret alanında birtakım olumlu gelişmeler yaşayabilir ve maddi anlamda daha da güçlenebilirsiniz. Refaha ulaşmayarak kaldı.

AKREP

Endişelerinizi bir kenara bırakıp daha cesaretli olabilmeniz gerekmekte. Kendi üzerinizde baskı kurmak yerine önceliği kendinize vermeye çalışmalısınız.

YAY

Bugünlerde aklınıza gelecek ilhamları dikkate almaya çalışın ve sezgilerinize güvenin. Sosyalleşme konusunda arkadaşlarınızı dinleyeceğiniz bir gündesiniz.

OĞLAK

Bugünlerde üst üste gelecek bir takım haberler içinizi ısıtabilir.

Keyfinizin yerine gelmesi ile beraber etrafınıza da verimli olma ihtimaliniz artabilir.

KOVA

İkili ilişkilerle alakalı olarak veremediğiniz kararların yüklerini üzerinizde taşıyor olabilirsiniz. Sessiz kalmak bazı noktalarda sizin için çözüm olmayabilir.

BALIK

İşinizle bağlantılı karşı cinsten gelecek kariyer planlamalarıyla bağlantılı haberler sizi epey rahatlatacak. Aşk konusunda aradığınız güveni yakaladığınızı hissedeceksiniz.