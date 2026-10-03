Slovenya maçta 1-0 öne geçti (Fotoğraf: EPA)

43' Oblak'tan kritik kurtarış

İsviçre, Manuel Akanji'nin pasında Ardon Jashari ile gole yaklaştı. Ceza sahasının sol tarafından sol ayağıyla şutunu çeken Jashari'nin vuruşunu Jan Oblak sağ alt köşede kurtardı.

44' Matko kafayla auta gönderdi

Slovenya, Zan Vipotnik'in ortasında Aljosa Matko ile beraberlik golüne yaklaştı. Ceza sahasının merkezinden kafa vuruşunu yapan Matko, topu üstten auta gönderdi.

45+1' İlk yarıya 2 dakika eklendi

Karşılaşmanın ilk yarısının sonuna en az 2 dakika ilave edildi.

İlk yarı sonucu | İsviçre 2-1 Slovenya

Slovenya, 2. dakikada Zan Vipotnik'in golüyle öne geçerken İsviçre 10. dakikada Erik Janza'nın kendi kalesine attığı golle beraberliği yakaladı. Ev sahibi ekip, 38. dakikada Dan Ndoye'nin golüyle üstünlüğü ele geçirdi ve soyunma odasına 2-1 önde gitti.

46' Slovenya'da değişiklik

Slovenya ikinci yarıya oyuncu değişikliğiyle başladı. Vanja Drkusic oyundan çıkarken David Brekalo mücadeleye dahil oldu.

57' Çekya'da iki değişiklik

Çekya'da Roman Macek ve Lukas Ambros oyundan çıkarken Lukas Cerv ile Ryan Naderi mücadeleye dahil oldu.

58' Munoz kaleyi bulamadı

İspanya, Dani Olmo'nun pasında Victor Munoz ile etkili geldi. Ceza sahasının sağ tarafından sağ ayağıyla vuruşunu yapan Munoz topu sağdan auta gönderdi.

67' İspanya'da iki değişiklik

İspanya'da Pedri ve Dani Olmo oyundan çıkarken Mikel Merino ile Fermin Lopez mücadeleye dahil oldu.

68' Raya, Hlozek'e geçit vermedi

Çekya hızlı hücumda Adam Hlozek ile gole yaklaştı. Ceza sahası dışından sağ ayağıyla şutunu çeken Hlozek'in sağ alt köşeye giden vuruşunu David Raya kurtardı.

69' GOL | İspanya 2-1 Çekya

Çekya, Jiri Slama'nın golüyle farkı bire indirdi. Adam Hlozek'in pasında hızlı hücuma çıkan Slama, ceza sahasının sol tarafından sol ayağıyla yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı sağ alt köşeden ağlara gönderdi.

72' Lingr kaleyi bulamadı

Çekya, beraberlik golü için etkili geldi. Ondrej Lingr'in ceza sahası dışından sağ ayağıyla yaptığı vuruş sağdan auta çıktı.

73' Çekya'da iki değişiklik

Çekya'da Matej Radosta ve Alex Kral oyundan çıkarken Pavel Bucha ile Michal Sadilek mücadeleye dahil oldu.

77' İspanya'da değişiklik

İspanya'da Rodri oyundan çıkarken Martin Zubimendi mücadeleye dahil oldu.

79' Krejci sarı kart gördü

Çekya'da Ladislav Krejci sarı kart gördü.

82' Sadilek sarı kart gördü

Çekya'da Michal Sadilek, Yeremy Pino'ya yaptığı sert müdahalenin ardından sarı kart gördü.

85' KIRMIZI KART | Çekya 10 kişi kaldı

Çekya'da Ladislav Krejci, Roberto Fernandez'e yaptığı sert müdahalenin ardından ikinci sarı kartını gördü ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

87' Munoz gole yaklaştı

İspanya, Yeremy Pino'nun pasında Victor Munoz ile üçüncü gole yaklaştı. Ceza sahasının merkezinden sağ ayağıyla şutunu çeken Munoz'un vuruşu sol direğin yanından az farkla auta çıktı.

Aynı dakikada Çekya'da Adam Hlozek oyundan çıkarken Martin Vitik mücadeleye dahil oldu.

89' Kinsky, Munoz'u durdurdu

İspanya hızlı hücumda etkili geldi. Roberto Fernandez'in pasında ceza sahasının merkezinde topla buluşan Victor Munoz'un sol ayağıyla yaptığı vuruşu Antonin Kinsky kurtardı.

89' GOL | İspanya 3-1 Çekya

İspanya, Mikel Merino'nun golüyle farkı yeniden ikiye çıkardı. Hızlı gelişen hücumda ceza sahasının merkezinde topla buluşan Merino, sol ayağıyla yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı sol alt köşeden ağlara gönderdi.

89' Lingr sarı kart gördü

Çekya'da Ondrej Lingr, yaptığı sert müdahalenin ardından sarı kart gördü.

90' Chaloupek sarı kart gördü

Çekya'da Stepan Chaloupek yaptığı sert faulün ardından sarı kart gördü.

90+1' Kinsky sarı kart gördü

Çekya kalecisi Antonin Kinsky sarı kartla cezalandırıldı. Karşılaşmanın sonuna en az 4 dakika ilave edildi.

90+3' Fermin Lopez sarı kart gördü

İspanya'da Fermin Lopez ceza sahasında yerde kaldı ancak hakem pozisyonda faul olmadığına hükmetti. Lopez, kendisini yere bıraktığı gerekçesiyle sarı kart gördü.

Maç sonucu | İspanya 3-1 Çekya

İspanya, Çekya'yı 3-1 mağlup etti. İlk yarıyı Lamine Yamal ve Rodri'nin golleriyle 2-0 önde tamamlayan ev sahibi ekip, 69. dakikada Jiri Slama'nın golüne engel olamadı.

Çekya'da Ladislav Krejci'nin 85. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesinin ardından İspanya son bölümde avantajını artırdı. Mikel Merino, 89. dakikada attığı golle skoru 3-1'e taşıdı ve mücadele bu sonuçla tamamlandı.