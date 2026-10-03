İsviçre geri dönüşle coştu! Zirvede hata yok
UEFA Uluslar Ligi B Ligi 1. Grup’ta İsviçre, Slovenya’yı 2-1 mağlup etti. A Spor’dan canlı yayınlanan karşılaşmada Slovenya Zan Vipotnik ile öne geçerken, İsviçre Erik Janza’nın kendi kalesine attığı golle eşitliği sağladı. Ev sahibi ekibe galibiyeti Dan Ndoye getirdi. Karşılaşmada atılan goller haberimizde.
Mücadeleye hızlı başlayan Slovenya, henüz 2. dakikada skor üstünlüğünü yakaladı. Aljosa Matko'nun pasında Zan Vipotnik fileleri havalandırdı ve konuk ekip 1-0 öne geçti.
JANZA KENDİ KALESİNE ATTI
İsviçre'nin beraberlik golü sadece 8 dakika sonra geldi. Slovenya savunmasından Erik Janza'nın 10. dakikada topu kendi ağlarına göndermesiyle skor 1-1 oldu.
NDOYE İSVİÇRE'Yİ ÖNE GEÇİRDİ
Ev sahibi ekip geri dönüşü ilk yarı tamamlanmadan gerçekleştirdi. 38. dakikada Dan Ndoye fileleri havalandırarak İsviçre'yi 2-1 öne geçirdi. Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmadı ve İsviçre, UEFA Uluslar Ligi'nde Slovenya'yı 2-1 mağlup ederek sahadan galibiyetle ayrıldı.
GOLLER
İSVİÇRE 0-1 SLOVENYA
İSVİÇRE 1-1 SLOVENYA
İSVİÇRE 2-1 SLOVENYA
MAÇTAN DAKİKALAR
1' Maç başladı
İsviçre ile Slovenya arasındaki mücadelede ilk düdük çaldı. Ev sahibi ekip ilk dakikada köşe vuruşu kazandı.
2' Oblak gole izin vermedi
İsviçre, Michel Aebischer'in ortasında Johan Manzambi ile gole yaklaştı. Ceza sahasında yükselen Manzambi'nin kafa vuruşunu Jan Oblak sol alt köşede kurtardı.
2' GOL | İsviçre 0-1 Slovenya
Slovenya, Zan Vipotnik'in golüyle öne geçti. Aljosa Matko'nun pasında ceza sahasının merkezinde topla buluşan Vipotnik, sol ayağıyla yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı sol alt köşeden ağlara gönderdi.
5' Kobel, Sturm'a geçit vermedi
Slovenya, Danijel Sturm ile farkı artırmaya yaklaştı. Ceza sahası dışından sağ ayağıyla şutunu çeken Sturm'un vuruşunu Gregor Kobel kontrol etti.
10' GOL | İsviçre 1-1 Slovenya
İsviçre beraberliği yakaladı. Michel Aebischer'in kullandığı köşe vuruşunda Manuel Akanji'nin kafa vuruşu auta giderken devam eden baskıda Remo Freuler'in şutu savunmadan döndü.
Pozisyonun devamında Erik Janza'nın ters müdahalesiyle top Slovenya ağlarına gitti ve skor 1-1 oldu.
17' Slovenya gole yaklaştı
Slovenya köşe vuruşunun ardından etkili geldi. Danijel Sturm'un ortasında Mark Zabukovnik'in kafa vuruşu kalenin solundan auta çıktı.
Devam eden atakta Aljosa Matko'nun ceza sahasının sol tarafından yaptığı vuruş İsviçre savunmasından döndü.
18' Oyun sakatlıklar nedeniyle durdu
İsviçre'de Dan Ndoye ile Slovenya'da Vanja Drkusic yaşadıkları sakatlıkların ardından kısa süreli tedavi gördü.
23' Vipotnik sarı kart gördü
Slovenya'da Zan Vipotnik, Nico Elvedi'ye yaptığı sert müdahalenin ardından sarı kart gördü.
28' David Zec sarı kart gördü
Slovenya'da David Zec, Michel Aebischer'e yaptığı faulün ardından sarı kartla cezalandırıldı.
29' Drkusic sarı kart gördü
Slovenya'da Vanja Drkusic, Johan Manzambi'ye yaptığı sert müdahalenin ardından sarı kart gördü.
38' GOL | İsviçre 2-1 Slovenya
İsviçre, Dan Ndoye'nin golüyle öne geçti. Ceza sahasının merkezinde topla buluşan Ndoye, sol ayağıyla yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara göndererek skoru 2-1'e getirdi.
40' Aebischer sarı kart gördü
İsviçre'de Michel Aebischer, Sandi Lovric'e yaptığı sert müdahalenin ardından sarı kart gördü. Slovenya rakip yarı alanda serbest vuruş kazandı.
41' Janza frikikten kaleyi bulamadı
Slovenya'da kazanılan serbest vuruşta topun başına Erik Janza geçti. Ceza sahası dışından sol ayağıyla doğrudan kaleyi deneyen Janza'nın vuruşu üstten auta çıktı.
43' Oblak'tan kritik kurtarış
İsviçre, Manuel Akanji'nin pasında Ardon Jashari ile gole yaklaştı. Ceza sahasının sol tarafından sol ayağıyla şutunu çeken Jashari'nin vuruşunu Jan Oblak sağ alt köşede kurtardı.
44' Matko kafayla auta gönderdi
Slovenya, Zan Vipotnik'in ortasında Aljosa Matko ile beraberlik golüne yaklaştı. Ceza sahasının merkezinden kafa vuruşunu yapan Matko, topu üstten auta gönderdi.
45+1' İlk yarıya 2 dakika eklendi
Karşılaşmanın ilk yarısının sonuna en az 2 dakika ilave edildi.
İlk yarı sonucu | İsviçre 2-1 Slovenya
Slovenya, 2. dakikada Zan Vipotnik'in golüyle öne geçerken İsviçre 10. dakikada Erik Janza'nın kendi kalesine attığı golle beraberliği yakaladı. Ev sahibi ekip, 38. dakikada Dan Ndoye'nin golüyle üstünlüğü ele geçirdi ve soyunma odasına 2-1 önde gitti.
46' Slovenya'da değişiklik
Slovenya ikinci yarıya oyuncu değişikliğiyle başladı. Vanja Drkusic oyundan çıkarken David Brekalo mücadeleye dahil oldu.
57' Çekya'da iki değişiklik
Çekya'da Roman Macek ve Lukas Ambros oyundan çıkarken Lukas Cerv ile Ryan Naderi mücadeleye dahil oldu.
58' Munoz kaleyi bulamadı
İspanya, Dani Olmo'nun pasında Victor Munoz ile etkili geldi. Ceza sahasının sağ tarafından sağ ayağıyla vuruşunu yapan Munoz topu sağdan auta gönderdi.
67' İspanya'da iki değişiklik
İspanya'da Pedri ve Dani Olmo oyundan çıkarken Mikel Merino ile Fermin Lopez mücadeleye dahil oldu.
68' Raya, Hlozek'e geçit vermedi
Çekya hızlı hücumda Adam Hlozek ile gole yaklaştı. Ceza sahası dışından sağ ayağıyla şutunu çeken Hlozek'in sağ alt köşeye giden vuruşunu David Raya kurtardı.
69' GOL | İspanya 2-1 Çekya
Çekya, Jiri Slama'nın golüyle farkı bire indirdi. Adam Hlozek'in pasında hızlı hücuma çıkan Slama, ceza sahasının sol tarafından sol ayağıyla yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı sağ alt köşeden ağlara gönderdi.
72' Lingr kaleyi bulamadı
Çekya, beraberlik golü için etkili geldi. Ondrej Lingr'in ceza sahası dışından sağ ayağıyla yaptığı vuruş sağdan auta çıktı.
73' Çekya'da iki değişiklik
Çekya'da Matej Radosta ve Alex Kral oyundan çıkarken Pavel Bucha ile Michal Sadilek mücadeleye dahil oldu.
77' İspanya'da değişiklik
İspanya'da Rodri oyundan çıkarken Martin Zubimendi mücadeleye dahil oldu.
79' Krejci sarı kart gördü
Çekya'da Ladislav Krejci sarı kart gördü.
82' Sadilek sarı kart gördü
Çekya'da Michal Sadilek, Yeremy Pino'ya yaptığı sert müdahalenin ardından sarı kart gördü.
85' KIRMIZI KART | Çekya 10 kişi kaldı
Çekya'da Ladislav Krejci, Roberto Fernandez'e yaptığı sert müdahalenin ardından ikinci sarı kartını gördü ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
87' Munoz gole yaklaştı
İspanya, Yeremy Pino'nun pasında Victor Munoz ile üçüncü gole yaklaştı. Ceza sahasının merkezinden sağ ayağıyla şutunu çeken Munoz'un vuruşu sol direğin yanından az farkla auta çıktı.
Aynı dakikada Çekya'da Adam Hlozek oyundan çıkarken Martin Vitik mücadeleye dahil oldu.
89' Kinsky, Munoz'u durdurdu
İspanya hızlı hücumda etkili geldi. Roberto Fernandez'in pasında ceza sahasının merkezinde topla buluşan Victor Munoz'un sol ayağıyla yaptığı vuruşu Antonin Kinsky kurtardı.
89' GOL | İspanya 3-1 Çekya
İspanya, Mikel Merino'nun golüyle farkı yeniden ikiye çıkardı. Hızlı gelişen hücumda ceza sahasının merkezinde topla buluşan Merino, sol ayağıyla yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı sol alt köşeden ağlara gönderdi.
89' Lingr sarı kart gördü
Çekya'da Ondrej Lingr, yaptığı sert müdahalenin ardından sarı kart gördü.
90' Chaloupek sarı kart gördü
Çekya'da Stepan Chaloupek yaptığı sert faulün ardından sarı kart gördü.
90+1' Kinsky sarı kart gördü
Çekya kalecisi Antonin Kinsky sarı kartla cezalandırıldı. Karşılaşmanın sonuna en az 4 dakika ilave edildi.
90+3' Fermin Lopez sarı kart gördü
İspanya'da Fermin Lopez ceza sahasında yerde kaldı ancak hakem pozisyonda faul olmadığına hükmetti. Lopez, kendisini yere bıraktığı gerekçesiyle sarı kart gördü.
Maç sonucu | İspanya 3-1 Çekya
İspanya, Çekya'yı 3-1 mağlup etti. İlk yarıyı Lamine Yamal ve Rodri'nin golleriyle 2-0 önde tamamlayan ev sahibi ekip, 69. dakikada Jiri Slama'nın golüne engel olamadı.
Çekya'da Ladislav Krejci'nin 85. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesinin ardından İspanya son bölümde avantajını artırdı. Mikel Merino, 89. dakikada attığı golle skoru 3-1'e taşıdı ve mücadele bu sonuçla tamamlandı.
KALAN MAÇLAR
İsviçre, Slovenya karşılaşmasının ardından 6 Ekim'de Kuzey Makedonya'yı konuk edecek. 13 Kasım'da Slovenya deplasmanına çıkacak olan İsviçre, grup aşamasındaki son maçında 16 Kasım'da İskoçya'yı ağırlayacak. Slovenya ise 6 Ekim'de İskoçya deplasmanına gidecek. 13 Kasım'da İsviçre'yi konuk edecek olan Slovenler, 16 Kasım'da Kuzey Makedonya deplasmanında grup aşamasını tamamlayacak.