Örnek No:55*

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

2025/9239 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/9239 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Başakşehir İlçe, İKİTELLİ-1 Mahalle/Köy, KARAAHMETLİ Mevkii, 1300 Ada, 2 Parsel, B7 Blok Zemin Kat 3 Nolu Bağımsız Bölüm

TAŞINMAZA AİT BİLGİLER:

A) Adres Bilgileri: Dava konusu taşınmaz, İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Başak Mahallesi, Mevlana Celaleddini Rumi Caddesi, Misstanbul Evleri 3 Sitesi, B7 Blok, No:4L, D:3 kapı sayılı yerdedir.

B) Çevresel Bilgiler:

Kıymet takdirine konu 2. Taşınmaz, İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Başak Mahallesi, Mevlana Celaleddini Rumi Caddesi, Misstanbul Evleri 3 Sitesi, C8 Blok, No:4F, D:5 adresindedir. Konu taşınmazın bulunduğu B7 Blok, kapalı-açık yüzme havuzlu, otoparklı, spor ve donatı alanlı, fitness salonlu, bölgenin bilinen ve tercih edilen Misstanbul Evleri 3 Sitesindedir. Konu taşınmazın bulunduğu bölge, Kuzey Marmara Otoyolu yakınında, Konut Sitelerinin bulunduğu alandadır. Bölgenin altyapısı tamamlanmış olup, bölgede altyapı hizmetlerinden iyi derecede istifade edilmektedir. Güler Kadıoğlu Camisi taşınmaza yakın konumlu sosyal yapıdır.

C) Harita-Plan: Hudutları ve sahası itibariyle dava konusu taşınmazın yerine uygun olduğu tarafımızca belirlenmiştir

D) İmar durumu:

Başakşehir İlçesi, Başak Mahallesi, 1300 Ada, 2 Parsel sayılı yer, "04.07.2003 onay tarihli 1/1000 ölçekli, "İkitelli Toplu Konut Alanı Uygulama İmar Planı" kapsamında, Konut alanı, E:1,40, H. Serbest olup, uygulama imar planı, plan notları, Özel Hükümler madde 12'de; "Askeriyenin Görüşüne Göre Max. H Deniz Kotuna Göre Çatı ve Baca Yükseklikleri de Dahil 212.50 Metreyi Geçemez. " şeklinde belirtilmektedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü'nün 18.03.2020 tarih ve 70109 sayılı yazısı ile 20.02.2020 tarih ve 31045 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8. maddesinde değişiklik yapılmış ve maddenin (b) bendine; "İmar planlarında bina yüksekliklerinin serbest olarak belirlenemeyeceği, sanayi alanları, ibadethane alanları ve tarımsal amaçlı silo yapıları hariç olmak üzere mer'i imar planlarında Yençok: Serbest olarak belirlenmiş yüksekliklerin; emsal değerde değişiklik yapılmaksızın çevredeki mevcut teşekküller ve siluet dikkate alınarak, imar planı değişiklikleri ve revizyonları yapılmak suretiyle..." hükmü eklendiği belirtilmiştir. Bilahare Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü'nün 28/04/2021 tarih ve 857759 sayılı "Yençok:Serbest" kararı bulunan imar planları konulu yazısında; "..yatay mimari yaklaşımıyla , çevre parseller veya yapı adalarındaki mevzuata uygun teşekküller ve siluet gibi hususlara göre değerlendirilerek ve bu esaslara göre idaresince gerekli görülmesi halinde plan notlarında belirlenen azami yükseklik değerinin altında yükseklik belirlenerek, plan değişikliğine gerek kalmadan çevresi ile uyumlu olacak biçimde yükseklik uygulaması gerçekleştirilmesi mümkündür." şeklinde belirtilmektedir. Denilmektedir

E) Taşınmaz Bilgileri:

Anagayrımenkul; İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, İkitelli-1 Mahallesi, Karaahmetli Mevkii, 1300 Ada, 2 Parselde kayıtlı, 15 BLOK APARTMAN SOSYAL TESİS VE ARSASI nitelikli, 56.023,61 m2 alanlı kat mülkiyetli Anataşınmaz ve üzerinde betonarme karkas sistemle, kaliteli malzeme ve işçilikle inşa edilen, blok nizamlı Site planlı, her biri İskânlı 15 Blok apartman ve sosyal tesisten ibarettir. Konu taşınmaz, B7 Blokta, 109/56023 arsa paylı, zemin kat, 3 Numaralı MESKEN nitelikli bağımsız bölümdür. Başakşehir İlçe Tapu Müdürlüğünde incelediğimiz işlem dosyasında bulunan,28.06.2006 tarih 1843 sayılı tasdikli projenin tadilatı olan 14.05.2007 tarih 2007/826 no'lu kat irtifakına esas onaylı mimari projesine göre, B7 Blok bina, bodrum, zemin, 11 normal, çatı katlıdır. Bodrum katında, binaya ait ortak alanlar, zemin ve normal katların her birinde 4'er adet bağımsız bölüm mesken bulunmaktadır. Blok binada, toplam 48 adet bağımsız bölüm mesken mevcuttur. 11. Normal katındaki meskenler, çatı piyeslidir. Binanın dış cephesi, dış cephe boyası ile boyalıdır. Binada, 2 adet asansör bulunmaktadır. Binanın dış kapısı, camlı alüminyum profillidir. Bina içinde, bina giriş sahanlığı, merdivenler, kat sahanlıkların zeminleri, mermer kaplamalıdır. Merdiven korkulukları ve küpeştesi, demir profillidir. Bina ruhsat alım tarihi itibariyle yaklaşık 19 yaşındadır. B7 Blok- 3 no'lu bağımsız bölüm mesken, onaylı mimari projesinde ve mevcutta, binanın zemin katında,Net:127 m² (Brüt:142 m²) alanda, 3 oda, salon, antre, koridor, mutfak, soyunma odası, 2 banyo, wc, balkon hacimlerinden ibarettir. Konu taşınmaza ait depo alanı: Net:3,25 m²'dir. Konu taşınmaz, B7 Blok girişi, ön cephe olarak kabul edildiğinde, binanın sağ yan cephesinden güneye, binanın arka cephesinden, doğuya olmak üzere, 2 cephelidir. Konu taşınmazın kapı no'su;3'tür. Taşınmazın ısıtma sistemi, doğalgaz kombili sistemlidir. İç mekânlarında, salon ve oda hacimlerinde, zeminler, lamine parke döşemelidir. Islak hacimler, antre zeminleri, seramik kaplamalıdır. Duvarları,saten boyalı, tavanları kartonpiyerlidir. Mutfakta, mermeritten imal mutfak tezgâhı, mdf'li malzemeden imal mutfak dolapları ile fırın, davlumbaz gibi ankastre mutfak ekipmanları mevcuttur. Banyoda, Hilton tipli dolaplı lavabo, klozet ile duşakabin bulunmaktadır. Mesken kapısı, çelik, iç kapıları, camlı masif ahşap tipli, pencere doğramaları, pvc profillidir. Taşınmaz, kiracısı tarafından konut olarak kullanılmaktadır. Taşınmaz, kat, konum ve alan olarak onaylı mimari projesine uygundur

Adresi : Başak Mah. Mevlana Rumi Cad. Misstanbul Evleri 3. Sitesi, B 7 Blok No:4L D:3 Başakşehir/ İSTANBUL

Yüzölçümü : 130,25 m2

Arsa Payı : 109/56023

İmar Durumu :Var

Kıymeti : 12.250.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Kaydındaki Gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/11/2026 - 14:59

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Bitiş Tarih ve Saati : 02/12/2026 - 14:59 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/12/2026 - 14:59

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/01/2027 - 14:59

02/10/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02562699 #ilan.gov.tr