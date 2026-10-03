Durdurulamaz! İspanya Çekya'yı da devirdi
İspanya, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'ta Çekya'yı 2-1 mağlup etti. A Haber'den canlı yayınlanan karşılaşmada Lamine Yamal, Rodri ve Mikel Merino İspanya adına, Jiri Slama ise Çekya için fileleri havalandırdı. İspanya-Çekya maçında atılan goller haberimizde.
Karşılaşmaya hızlı başlayan İspanya, henüz 6. dakikada skor üstünlüğünü yakaladı.
LAMINE YAMAL PERDEYİ AÇTI
Dani Olmo'nun pasında ceza sahasının sağ tarafında topla buluşan Lamine Yamal, sol ayağıyla yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve İspanya'yı 1-0 öne geçirdi.
RODRI FARKI İKİYE ÇIKARDI
İspanya, 35. dakikada ikinci golünü buldu. Ceza sahasının merkezinde topla buluşan Rodri, sağ ayağıyla yaptığı sert vuruşla topu filelere göndererek skoru 2-0 yaptı. İlk yarıda başka gol olmadı ve İspanya soyunma odasına iki farklı üstünlükle gitti.
ÇEKYA SLAMA İLE UMUTLANDI
Çekya, ikinci yarıda farkı bire indirdi. 69. dakikada Adam Hlozek'in pasında Jiri Slama fileleri havalandırdı ve skor 2-1'e geldi. Son sözü 89. dakikada Mikel Merino söyledi ve İspanya, UEFA Uluslar Ligi'nde Çekya'yı 3-1 mağlup ederek sahadan galibiyetle ayrıldı.
GOLLER
İSPANYA 1-0 ÇEKYA
İSPANYA 2-0 ÇEKYA
İSPANYA 2-1 ÇEKYA
İSPANYA 3-1 ÇEKYA
MAÇTAN DAKİKALAR
1' Maç başladı
İspanya ile Çekya arasındaki mücadelede ilk düdük çaldı. Ev sahibi ekip ilk dakikada Lamine Yamal ile kaleyi yokladı ancak ceza sahası dışından yaptığı vuruş sağ direğin yanından auta çıktı.
5' Olmo'nun şutları engellendi
İspanya, Dani Olmo ile üst üste iki kez kaleyi denedi. İlk vuruş savunmadan dönerken Pedri'nin pası sonrası yaptığı ikinci şut da Çekya savunması tarafından engellendi.
6' GOL | İspanya 1-0 Çekya
İspanya, Lamine Yamal'ın golüyle öne geçti. Dani Olmo'nun pasında ceza sahasının sağ tarafında topla buluşan Yamal, sol ayağıyla yaptığı etkili vuruşla meşin yuvarlağı sol üst köşeden ağlara gönderdi.
8' Rodri gole yaklaştı
İspanya baskısını sürdürdü. Pedri'nin pasında ceza sahası dışından sağ ayağıyla vuruşunu yapan Rodri'nin şutu sol direğin yanından az farkla auta çıktı.
14' Kinsky, Baena'ya geçit vermedi
İspanya, Rodri'nin pasında Alex Baena ile etkili geldi. Ceza sahasının sol tarafından sağ ayağıyla şutunu çeken Baena'nın vuruşunu kaleci Antonin Kinsky kontrol etti. Pozisyonun devamında İspanya köşe vuruşu kazandı.
16' Lingr üstten auta gönderdi
Çekya, Adam Hlozek'in pasında Ondrej Lingr ile kaleyi yokladı. Ceza sahası dışından sağ ayağıyla vuruşunu yapan Lingr topu üstten auta gönderdi.
18' Kinsky, Pedri'yi durdurdu
İspanya, Fran Garcia'nın pasında Pedri ile gole yaklaştı. Ceza sahası dışından sağ ayağıyla şutunu çeken Pedri'nin vuruşunu Antonin Kinsky kurtardı.
28' Laporte kafayla auta gönderdi
İspanya'nın kullandığı köşe vuruşunda Alex Baena ortasını yaptı. Ceza sahasında yükselen Aymeric Laporte'un kafa vuruşu üstten auta çıktı.
33' Kinsky'den üst üste kurtarışlar
İspanya ikinci gole çok yaklaştı. Pedri'nin pasında Dani Olmo'nun ceza sahası içinden yaptığı vuruşu Antonin Kinsky çıkardı.
Pozisyonun devamında Dani Olmo'nun kafayla indirdiği topa ceza sahası dışından Alex Baena vurdu ancak Kinsky sol alt köşeye yönelen topu da kurtardı.
35' GOL | İspanya 2-0 Çekya
İspanya, Rodri'nin golüyle farkı ikiye çıkardı. Ceza sahasının merkezinde topla buluşan Rodri, sağ ayağıyla yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı sol üst köşeden ağlara gönderdi.
37' Kinsky, Baena'yı yine durdurdu
Lamine Yamal'ın ara pasında ceza sahasının sağ tarafında topla buluşan Alex Baena'nın dar açıdan yaptığı vuruşu Antonin Kinsky üst köşede çıkardı. İspanya köşe vuruşu kazandı.
45' İlk yarıya 1 dakika eklendi
Karşılaşmanın ilk yarısının sonuna en az 1 dakika ilave edildi.
45+1' Macek sakatlandı
Çekya'da Roman Macek sakatlık yaşadı. Oyun kısa süreliğine dururken tedavinin ardından mücadele devam etti.
İlk yarı sonucu | İspanya 2-0 Çekya
İspanya, Lamine Yamal'ın 6. dakikada ve Rodri'nin 35. dakikada attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. Ev sahibi ekip özellikle Alex Baena, Dani Olmo ve Pedri ile birçok fırsat üretirken Çekya kalecisi Antonin Kinsky yaptığı kurtarışlarla farkın daha fazla açılmasını önledi.
46' İkinci yarı başladı
İspanya ile Çekya arasındaki mücadelenin ikinci yarısı başladı. Ev sahibi ekip devre arasında iki değişiklik yaptı.
Lamine Yamal'ın yerine Victor Munoz, Alex Baena'nın yerine ise Yeremy Pino oyuna dahil oldu.
47' Radosta fırsatı değerlendiremedi
Çekya, kazanılan duran topun ardından etkili geldi. Alex Kral'ın hazırladığı pozisyonda ceza sahasının merkezinde topla buluşan Matej Radosta, sol ayağıyla yaptığı vuruşta topu sağdan auta gönderdi.
49' Kinsky'den kritik kurtarış
İspanya, Victor Munoz'un sağ kanattan yaptığı ortayla gole yaklaştı. Roberto Fernandez'in altıpasın sağ tarafından sol ayağıyla yaptığı vuruşu Antonin Kinsky sağ alt köşede kurtardı.
57' Çekya'da değişiklik
Çekya'da Lukas Ambros oyundan çıkarken Ryan Naderi mücadeleye dahil oldu.
İSPANYA İKİDE İKİYLE BAŞLADI
İspanya, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'taki ilk maçında İngiltere'yi deplasmanda 3-2 mağlup etti.
İkinci karşılaşmada Hırvatistan'ı konuk eden İspanyollar, bu mücadeleden de 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.
İspanya, Çekya maçının ardından 4. haftada 6 Ekim'de Hırvatistan deplasmanına çıkacak. 12 Kasım'da Çekya'ya konuk olacak olan İspanyollar, grup aşamasını 15 Kasım'daki İngiltere karşılaşmasıyla tamamlayacak.
ÇEKYA İLK İKİ MAÇINI KAYBETTİ
Çekya ise Uluslar Ligi'ndeki ilk maçında Hırvatistan'a sahasında 2-1 mağlup oldu.
İkinci haftada İngiltere'yi konuk eden Çekya, karşılaşmayı 2-0 kaybetti.
Çekya, İspanya mücadelesinin ardından 6 Ekim'de İngiltere deplasmanına gidecek. 12 Kasım'da İspanya'yı ağırlayacak olan Çekler, 15 Kasım'da Hırvatistan deplasmanında grup aşamasındaki son maçına çıkacak.
İSPANYA
Kaleciler: David Raya, Josep Martinez, Unai Simon.
Savunma: Dean Huijsen, Robin Le Normand, Ivan Fresneda, Fran Garcia, Marc Pubill, Aymeric Laporte, Marc Cucurella.
Orta saha: Mikel Merino, Victor Munoz, Fabian Ruiz, Fermin Lopez, Dani Olmo, Alex Baena, Rodri, Martin Zubimendi, Pedri.
Forvet: Yeremy Pino, Roberto Fernandez, Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal
ÇEKYA
Kaleciler: Matej Kovar, Lukas Hornicek, Antonin Kinsky.
Savunma: Ondrej Kricfalusi, Ondrej Zmrzly, Robin Hranac, Stepan Chaloupek, Ladislav Krejci, Martin Vitik, Matej Radosta, Michal Sacek.
Orta saha: Jiri Slama, Michal Sadilek, Lukas Cerv, Lukas Ambros, Martin Subert, Pavel Bucha, Roman Macek, Alex Kral.
Forvet: Ryan Naderi, Adam Hlozek, Daniel Vasulin, Ondrej Lingr.