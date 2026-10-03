Pozisyonun devamında Dani Olmo'nun kafayla indirdiği topa ceza sahası dışından Alex Baena vurdu ancak Kinsky sol alt köşeye yönelen topu da kurtardı.

İspanya ikinci gole çok yaklaştı. Pedri'nin pasında Dani Olmo'nun ceza sahası içinden yaptığı vuruşu Antonin Kinsky çıkardı.

İspanya 69. dakikada Jiri Slama'nın golüne engel olamadı (Fotoğraf: AFP)

45+1' Macek sakatlandı

Çekya'da Roman Macek sakatlık yaşadı. Oyun kısa süreliğine dururken tedavinin ardından mücadele devam etti.

İlk yarı sonucu | İspanya 2-0 Çekya

İspanya, Lamine Yamal'ın 6. dakikada ve Rodri'nin 35. dakikada attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. Ev sahibi ekip özellikle Alex Baena, Dani Olmo ve Pedri ile birçok fırsat üretirken Çekya kalecisi Antonin Kinsky yaptığı kurtarışlarla farkın daha fazla açılmasını önledi.

46' İkinci yarı başladı

İspanya ile Çekya arasındaki mücadelenin ikinci yarısı başladı. Ev sahibi ekip devre arasında iki değişiklik yaptı.

Lamine Yamal'ın yerine Victor Munoz, Alex Baena'nın yerine ise Yeremy Pino oyuna dahil oldu.

47' Radosta fırsatı değerlendiremedi

Çekya, kazanılan duran topun ardından etkili geldi. Alex Kral'ın hazırladığı pozisyonda ceza sahasının merkezinde topla buluşan Matej Radosta, sol ayağıyla yaptığı vuruşta topu sağdan auta gönderdi.

49' Kinsky'den kritik kurtarış

İspanya, Victor Munoz'un sağ kanattan yaptığı ortayla gole yaklaştı. Roberto Fernandez'in altıpasın sağ tarafından sol ayağıyla yaptığı vuruşu Antonin Kinsky sağ alt köşede kurtardı.

57' Çekya'da değişiklik

Çekya'da Lukas Ambros oyundan çıkarken Ryan Naderi mücadeleye dahil oldu.