Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Bugünlerde dikkatli olmalı ve kime ne verdiğinize dikkat etmelisiniz. Üstleriniz beklenmedik şeyler gerçekleştirerek planınız dışında durumlara sizi dahil edebilirler.

BOĞA

Ailevi meselelerle alakalı yaşayabileceğiniz birtakım problemlere karşı sakinliğinizi koruyabilmelisiniz.

Sinir ve stres sağlığınız için de olumsuz sonuçlar doğurabilir.

İKİZLER

Eski partner ya da eski dostlarla alakalı birtakım konular tekrar gündeme gelebilir, pişmanlıklarını duyabilirsiniz.

İhtiyaçlarınızı kolaylıkla karşılayabileceksiniz.

YENGEÇ

Bugünlerde ikili ilişkinizde iş ya da başka konular odaklık kopukluklar gündeme gelebilir ve kendinizi büyük yalnız içinde hissedebilirsiniz.

ASLAN

Aile içi anlaşmazlıklar ve çevresel faktörler bugünlerde çokça gündeme gelebilir.

Kendinizi iyi ölçüp tartmalı, neyi isteyip neyi istemediğinize karar vermelisiniz.

BAŞAK

İş konusunda şansınız devam edecek. Kendi sorumluluğunuzu tam anlamı ile alabilmeli, çevrenize karşı kuracağınız cümlelerinizi özenli seçmelisiniz.

TERAZİ

Bugünlerde duygusal olarak kendinize yetebildiğinizi görmeniz için evrensel olarak bu sınav sürecinden geçmeniz mümkün. Fakat sosyalleşmenin önemini unutmayın.

AKREP

Etrafınızdaki kişiler üstünüze gelse bile siz sakinliğinizi koruyabilirseniz sonradan pişman olabileceğiniz şeyler yapma durumlarınızı engelleyebilirsiniz.

YAY

Tüm iyi niyetiniz ve isteğinizle ikinci şansı vermeye istekli olabilirsiniz.

Maddi yönden kaynaklarınızın genişlediğini ve bereketinizin arttığını görebilirsiniz.

OĞLAK

Maddi açılardan karşınıza çıkacak fırsatları iyi değerlendirmeli ve cesur adımlar atmaya özen göstermelisiniz.

Çevrenizden yardım almaktan çekinmemelisiniz.

KOVA

Ani öfke patlamalarına dikkatli olun.

Bilhassa evli olan Kova'lar eşinize karşı daha anlayışlı olabilmek için aktif bir çaba göstermeye çalışın.

BALIK

İş konularında başarılarınızın arttığı ve göz doldurduğunuz bir dönemdesiniz. Tez canlılığı bir kenara bırakıp sakin düşünmeyi başarabilirseniz başarılı olabilirsiniz.