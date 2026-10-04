Dünya Kupası öncesinde kıskanılan bir milli takımımız vardı. Montella ve öğrencileri önemli başarılara imza atmış, 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılmış ve Uluslar Ligi'nde A Ligi bileti almışlardı.

Vincenzo Montella yönetimindeki Milliler, 14 Haziran'da Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Avustralya'ya 2-0 yenildi. O tarihten sonra işler hiçbir zaman istediğimiz gibi ilerlemedi.

Milliler, Dünya Kupası'nda Avustralya ve Paraguay'a yenildikten sonra Uluslar A Ligi'nde ise Fransa, İtalya ve Belçika'ya kaybetti. Kalesinde 8 gol görürken 1 kez de fileleri havalandırdı. Alınan kötü sonuçlar, "Ne oldu bu takıma" yorumlarını da beraberinde getirdi.

Aynı oyuncular, aynı teknik adam ama ortaya konan futbol ve alınan sonuçlar büyük hayal kırıklığı yaşattı. Ay-yıldızlılar, oynadığı son 6 resmi maçta sadece 1 galibiyet aldı. O da Dünya Kupası'ndaki formalite maçında ABD'ye karşı.

Millî takımda yaşanan düşüşün perde arkasında ne var? (Fotoğraflar: AA)

Yine Montella yönetiminde Euro 2024'te çeyrek final oynama başarısı gösterdik. Ancak ne olduysa son 4 aylık süreçte oldu. İşler tamamen tersine döndü.

DEĞİŞİME DUVAR ÇEKTİ (ONUR ÖZKAN)

Son 3.5 ay bizim için tam anlamıyla kabus gibi geçti. Dünya Kupası büyük bir hüsrandı. Ben burada iki sorun görüyorum. Birincisi kendimizi konumlandırdığımız yer ile sahadaki görüntümüz arasında dev bir fark var.

Evet potansiyelliyiz ama henüz sandığımız kadar iyi bir takım değiliz. Öncelikle seviyemizi doğru tespit etmemiz gerekiyor. İkinci sorun Montella ile alakalı. TFF, Dünya Kupası sonrası teknik adam değişikliği yapmadı.

O zaman Montella'nın bazı dersleri alıp kendi içinde değiştirmesi gerekiyordu. Ancak bu değişimin önüne çok kalın bir duvar çekti Montella.

Vincenzo Montella

3 SORUYA YANIT LAZIM (ABDULLAH ERCAN)

Şu an yaşadığımız sıkıntı geç alınmış kararların bedeli. Montella ile ilgili Dünya Kupası'ndan sonra bazı kararlar alınmalıydı.

Montella'nın oyunları doğru analiz edememesi ve gerçekleri ortaya koyamaması büyük sıkıntı yarattı. Ayrıca her platformda yaptığı anlamsız açıklamalar da problem. Sorular şunlar.

1-A Ligi'nde oynayabilecek kaç oyuncumuz var?

2-Montella'nın oyun olarak bu seviyede takıma katkısı ne?

3-Acaba Türkiye A Ligi takımı mı?