Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Bugünlerde hayatınızdaki bir takım süreçleri bitirip yeni süreçlere gönüllü olarak açık olmanız gereken bir dönemdesiniz. Bu da sizi oldukça heyecanlandırıyor.

BOĞA

Elinizden gelenin en iyisini yaratıcılık ile gerçekleştirmeye çalışın. Herhangi bir konuda başarılı temeller atmak ve vizyonunuzu genişletmek için uygun bir gün.

İKİZLER

Bugünlerde sezgileriniz yükselebilir.

İsteklerinizi gerçekleştirirken mutlaka sağduyunuza da önem verin, salt mantık ile karar almamaya çalışın.

YENGEÇ

Temelde önemli olan isteklerinize odaklanarak detayları çok fazla düşünmemelisiniz.

Hayatınıza istekleriniz hiç beklemediğiniz yerlerden gelebilir.

ASLAN

Bugünlerde kendinizi ve fırsatlarınızı iyice gözden geçebilirsiniz.

Birtakım yapabilirliklerinize ve imkanlarınıza rağmen geri durduğunuz konuları iyice görmeye çalışın.

BAŞAK

Araştırmalarınızı tamamlamak, eğitim almak ya da mesleki konularda atılımlar yapmak için uygun bir gündesiniz. Araştırmalar için de uygun bir gün.

TERAZİ

Uzak mesafelerle alakalı konular, seyahat gibi konularda başarı sağlamanız mümkün.

Uzak mesafe ilişkilerinde beklemediğiniz güzel gelişmeler yaşanabilir.

AKREP

Bilgi ve tecrübe gerektiren herhangi bir konuda başarılı olabilirsiniz. Ayrıca eğitim, kariyer gibi konularda da şansın sizden yana olduğu bir gündesiniz.

YAY

Bugünlerde beklemediğiniz bir takım fırsatlarla karşılaşabilirsiniz.

Hayatı mümkün olduğunca olduğu gibi karşılayın ve direnç göstermeden yaşamaya çalışın.

OĞLAK

İş planlamalarınızı bitirip başarmaya odaklanmanız gereken bir gündesiniz. Bazı şeyleri sorgulamadan, ilerlemeli ve maneviyatınızı da işlerinizin içine dahil etmelisiniz.

KOVA

Bilgeleştiğinizi fark edebilirsiniz ayrıca bu ikili ilişkilerde de partnerinizin gözünden kaçmayabilir.

Fırsatları elde etmeden önce beklenen süreçler sıkıcı olsa da büyük başarılar getirir.

BALIK

Kendinizi iyi hissedeceğiniz bir gündesiniz zira yargı kapısı ve seyahat gibi alanlardaki atılımlarınızdan olumlu sonuçlar almanız mümkün.

Beklentilerinizi belirleyin.