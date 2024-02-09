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Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

astroloji@takvim.com.tr
9 Şubat 2024, Cuma

9 Şubat günlük burç yorumları

KOÇ
Bugünlerde hayatınızdaki bir takım süreçleri bitirip yeni süreçlere gönüllü olarak açık olmanız gereken bir dönemdesiniz. Bu da sizi oldukça heyecanlandırıyor.

BOĞA
Elinizden gelenin en iyisini yaratıcılık ile gerçekleştirmeye çalışın. Herhangi bir konuda başarılı temeller atmak ve vizyonunuzu genişletmek için uygun bir gün.

İKİZLER
Bugünlerde sezgileriniz yükselebilir.
İsteklerinizi gerçekleştirirken mutlaka sağduyunuza da önem verin, salt mantık ile karar almamaya çalışın.

YENGEÇ
Temelde önemli olan isteklerinize odaklanarak detayları çok fazla düşünmemelisiniz.
Hayatınıza istekleriniz hiç beklemediğiniz yerlerden gelebilir.

ASLAN
Bugünlerde kendinizi ve fırsatlarınızı iyice gözden geçebilirsiniz.
Birtakım yapabilirliklerinize ve imkanlarınıza rağmen geri durduğunuz konuları iyice görmeye çalışın.

BAŞAK
Araştırmalarınızı tamamlamak, eğitim almak ya da mesleki konularda atılımlar yapmak için uygun bir gündesiniz. Araştırmalar için de uygun bir gün.

TERAZİ
Uzak mesafelerle alakalı konular, seyahat gibi konularda başarı sağlamanız mümkün.
Uzak mesafe ilişkilerinde beklemediğiniz güzel gelişmeler yaşanabilir.

AKREP
Bilgi ve tecrübe gerektiren herhangi bir konuda başarılı olabilirsiniz. Ayrıca eğitim, kariyer gibi konularda da şansın sizden yana olduğu bir gündesiniz.

YAY
Bugünlerde beklemediğiniz bir takım fırsatlarla karşılaşabilirsiniz.
Hayatı mümkün olduğunca olduğu gibi karşılayın ve direnç göstermeden yaşamaya çalışın.

OĞLAK
İş planlamalarınızı bitirip başarmaya odaklanmanız gereken bir gündesiniz. Bazı şeyleri sorgulamadan, ilerlemeli ve maneviyatınızı da işlerinizin içine dahil etmelisiniz.

KOVA
Bilgeleştiğinizi fark edebilirsiniz ayrıca bu ikili ilişkilerde de partnerinizin gözünden kaçmayabilir.
Fırsatları elde etmeden önce beklenen süreçler sıkıcı olsa da büyük başarılar getirir.

BALIK
Kendinizi iyi hissedeceğiniz bir gündesiniz zira yargı kapısı ve seyahat gibi alanlardaki atılımlarınızdan olumlu sonuçlar almanız mümkün.
Beklentilerinizi belirleyin.

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