A Ligi 3. Grup'ta İngiltere, Hırvatistan deplasmanında 7-0'lık farklı bir galibiyet aldı. Grubun diğer karşılaşmasında İspanya, Çekya'yı 3-1 mağlup ederek haftayı 3 puanla tamamladı.

İSVİÇRE VE İSKOÇYA KAZANDI

B Ligi 1. Grup'ta İskoçya, Kuzey Makedonya deplasmanında 2-0 galip geldi. İsviçre ise Slovenya'yı 2-1 mağlup ederek gecenin kazanan takımları arasına girdi.