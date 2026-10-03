UEFA Uluslar Ligi'nde yıldızlar sahne aldı! İşte alınan sonuçlar
UEFA Uluslar Ligi'nde 3. hafta, oynanan 8 karşılaşmayla tamamlandı. Gecenin en dikkat çeken sonucunu İngiltere aldı. Hırvatistan deplasmanına çıkan İngilizler, rakibini 7-0 mağlup etti. İspanya ise Çekya karşısında 3-1 kazandı. A, B ve C liglerinde oynanan karşılaşmalarda İskoçya, İsviçre, Finlandiya, Belarus, İzlanda ve Estonya da sahadan galibiyetle ayrıldı.
A Ligi 3. Grup'ta İngiltere, Hırvatistan deplasmanında 7-0'lık farklı bir galibiyet aldı. Grubun diğer karşılaşmasında İspanya, Çekya'yı 3-1 mağlup ederek haftayı 3 puanla tamamladı.
İSVİÇRE VE İSKOÇYA KAZANDI
B Ligi 1. Grup'ta İskoçya, Kuzey Makedonya deplasmanında 2-0 galip geldi. İsviçre ise Slovenya'yı 2-1 mağlup ederek gecenin kazanan takımları arasına girdi.
BELARUS'TAN 4 GOLLÜ ZAFER
C Ligi 1. Grup'ta Finlandiya, Arnavutluk'u 2-1 yenerken Belarus, San Marino karşısında 4-0'lık galibiyet elde etti.
İZLANDA VE ESTONYA DA KAZANDI
C Ligi 4. Grup'ta İzlanda, Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etti. Estonya ise Lüksemburg karşısında 1-0 kazanarak haftayı 3 puanla kapattı.
TOPLU SONUÇLAR
A Ligi 3. Grup
Hırvatistan 0-7 İngiltere
İspanya 3-1 Çekya
B Ligi 1. Grup
Kuzey Makedonya 0-2 İskoçya
İsviçre 2-1 Slovenya
C Ligi 1. Grup
Finlandiya 2-1 Arnavutluk
Belarus 4-0 San Marino
C Ligi 4. Grup
İzlanda 3-0 Bulgaristan
Estonya 1-0 Lüksemburg