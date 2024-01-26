SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yazarlar Astrolog Binnur Sormageç 26 Ocak günlük burç yorumları
Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

astroloji@takvim.com.tr
26 Ocak 2024, Cuma

26 Ocak günlük burç yorumları

KOÇ
Bugünlerde aşk konusunda yaşayacağınız bir takım pozitif durumlar beraberinde kişisel gelişiminiz ve limitlerinizi zorlamanızın da önünü açabilir.

BOĞA
Partnerinizin çok fazla ilgisi sizde kafa karışıklığı yaratabilir aynı zamanda iş hususunda da baskıdan nezaketle kurtulmak isteyebilirsiniz.

İKİZLER
Son zamanlarda aşk konusunda kendinizi çok verimli hissetmeseniz de partnerinizin desteği ile mevcut ilişkinizi sürdürmeyi deneyimleyebilirsiniz.

YENGEÇ
Sosyal olarak kendinizi mesafeli hissettiğiniz birtakım kişilerle bir araya gelmeniz gerekebilir. Bu ortamlar sizi rahatsız etse de ruhsal düzeyde sabrınız artabilir.

ASLAN
Aşk hayatınızla alakalı atacağınız adımlar sağlam ve kalıcı olabilir. Bu yüzden cesaretinizi göstermeniz gerekmekte ve aldığınız kararlardan emin olmalısınız.

BAŞAK
Bugün hem iş hem aşk konusunda bireyselliğe önem verebilirsiniz.
Duygusal olarak kendinizi aile ve arkadaşlarınıza daha yakın hissedebilirsiniz.

TERAZİ
Önceden verilmiş bir takım sözler tekrar gündeme gelebilir.
Bu sözlerin rasyonel olup olmadığını ayırt etmek için dikkatli bir biçimde çaba göstermeniz gerekebilir.

AKREP
Bugünlerde aşk konusunda oldukça kendinizi şanslı hissedebilirsiniz.
Bir takım girişimlerin sonucunu görme fırsatı yakalayabilirsiniz.
Aceleye gerek yok.

YAY
İş konusunda bereketinizin arttığı bir günde olacağınız için elinizi attığınız işler ve bir takım kariyer planları kolaylıkla büyüyerek gelişebilir.

OĞLAK
İş konusunda bireysel çalışma stiline önem verseniz de toplulukla uyum içerisinde ilerliyor olabilmeniz sizi iş yerinizin sevilen bir üyesi haline getiriyor.

KOVA
Bireysel niyetlerinizi gerçekleştirmek için uygun bir gün. İş yeri açma planınız varsa başlayabilir ya da bir ilişki teklifinde bulunabilirsiniz.
İş konusunda başarılarınız var.

BALIK
Aşk hayatınızdaki bir takım farkındalıklar aydınlanmanıza ve ilerlemenize vesile olabilir. Bu durum da hem aşk hem iletişim anlamında limitlerinizi genişletebilir.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
25 Ocak günlük burç yorumları 25 Ocak 2024, Perşembe 24 Ocak günlük burç yorumları 24 Ocak 2024, Çarşamba 23 Ocak günlük burç yorumları 23 Ocak 2024, Salı 22 Ocak günlük burç yorumları 22 Ocak 2024, Pazartesi
▶️ Emekliye ’ek zam’ TBMM’de kabul edildi! En düşük SSK ve Bağ-Kur emeklinin maaşı ne olacak? İşte detaylar…
▶️ Emekliye 'ek zam' TBMM’de kabul edildi!
Tereyağına karıştırıp yiyin olanları kendiniz görün! Balgamı, öksürüğü bıçak gibi kesecek çözüm
Tereyağına karıştırıp yiyin olanları kendiniz görün!
Instagram çöktü mü? Son dakika 26 Ocak 2024 Instagram neden açılmıyor, ne zaman düzelir? Akış yenileme sorunu
Instagram çöktü mü?
İSTANBUL 51. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN Resmi İlandır
İSTANBUL 51. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
Bugün taşeron işçi 13 günlük ilave tediye ödemeleri yattı mı? 2024 700 bin işçi brüt- net ikramiyeleri ne kadar, kaç TL oldu? 4D’li taşerona kadro...
13 günlük ilave tediye ödemeleri yattı mı?
SON DAKİKA