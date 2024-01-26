Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Bugünlerde aşk konusunda yaşayacağınız bir takım pozitif durumlar beraberinde kişisel gelişiminiz ve limitlerinizi zorlamanızın da önünü açabilir.

BOĞA

Partnerinizin çok fazla ilgisi sizde kafa karışıklığı yaratabilir aynı zamanda iş hususunda da baskıdan nezaketle kurtulmak isteyebilirsiniz.



İKİZLER

Son zamanlarda aşk konusunda kendinizi çok verimli hissetmeseniz de partnerinizin desteği ile mevcut ilişkinizi sürdürmeyi deneyimleyebilirsiniz.

YENGEÇ

Sosyal olarak kendinizi mesafeli hissettiğiniz birtakım kişilerle bir araya gelmeniz gerekebilir. Bu ortamlar sizi rahatsız etse de ruhsal düzeyde sabrınız artabilir.

ASLAN

Aşk hayatınızla alakalı atacağınız adımlar sağlam ve kalıcı olabilir. Bu yüzden cesaretinizi göstermeniz gerekmekte ve aldığınız kararlardan emin olmalısınız.

BAŞAK

Bugün hem iş hem aşk konusunda bireyselliğe önem verebilirsiniz.

Duygusal olarak kendinizi aile ve arkadaşlarınıza daha yakın hissedebilirsiniz.

TERAZİ

Önceden verilmiş bir takım sözler tekrar gündeme gelebilir.

Bu sözlerin rasyonel olup olmadığını ayırt etmek için dikkatli bir biçimde çaba göstermeniz gerekebilir.

AKREP

Bugünlerde aşk konusunda oldukça kendinizi şanslı hissedebilirsiniz.

Bir takım girişimlerin sonucunu görme fırsatı yakalayabilirsiniz.

Aceleye gerek yok.

YAY

İş konusunda bereketinizin arttığı bir günde olacağınız için elinizi attığınız işler ve bir takım kariyer planları kolaylıkla büyüyerek gelişebilir.

OĞLAK

İş konusunda bireysel çalışma stiline önem verseniz de toplulukla uyum içerisinde ilerliyor olabilmeniz sizi iş yerinizin sevilen bir üyesi haline getiriyor.

KOVA

Bireysel niyetlerinizi gerçekleştirmek için uygun bir gün. İş yeri açma planınız varsa başlayabilir ya da bir ilişki teklifinde bulunabilirsiniz.

İş konusunda başarılarınız var.

BALIK

Aşk hayatınızdaki bir takım farkındalıklar aydınlanmanıza ve ilerlemenize vesile olabilir. Bu durum da hem aşk hem iletişim anlamında limitlerinizi genişletebilir.