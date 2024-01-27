Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Aşk konusunda kendinizi ilişkiye hazır hissetmeyebilir, mevcut partnerinizden uzaklaşabilirsiniz.

Bugün ciddi ilişki kararlarından kaçınmanızda fayda var.

BOĞA

Bugünlerde aşk konusunda kendinizi verimli hissedeceğiniz bir gündesiniz. Aşk ilişkinizde alfa güç siz olabilirsiniz ve ilişkinizi yönlendirebilirsiniz.

İKİZLER

Aşk konusunda çaba göstermeniz gereken bir dönemdesiniz.

Özellikle bir ilişkiyi sürdürmeye çalışıyorsanız sizin partnerinize göre daha çok çabalamanız gerekebilir.

YENGEÇ

İş konusunda anlaşmazlık yaşadığınız kişilerle uzlaşmanın bir yolunu bulabilir, daha diplomatik olabilirsiniz.

Bu haliniz işinize daha yüksek huzur getirebilir.

ASLAN

Partnerinizin bir takım kusurlarını görmezden gelmeyi tercih edebilir ve olgunca davranış sergileyebilirsiniz. Kendinizi ise geliştirmek için oldukça çaba göstererek ilerleyebilirsiniz.

BAŞAK

Zorlukları göze alabiliyorsanız ilişkiniz yürüyebilecektir, öte yandan yoğunlaşmak istediğiniz mesleki konularda da belirgin bir takım başarılar elde edebilirsiniz.

TERAZİ

Bugünlerde Terazi'ler aşk konusunda başarılı adımlar atabilirler.

Özgüveninizin artması ile beraber karşı cinse daha çekici gelebilirsiniz.

Sakin kalmakta fayda var.

AKREP

Bugünlerde eğitim konularında olumlu adımlar atabilirsiniz.

Kendinizi iyi hissedeceğiniz ve başarılı olabileceğiniz fırsatlar önünüze gelebilir.

YAY

İlişkisi olmayan Yay'lar seçenekler arasında kalabilirsiniz. Duygusal olarak bakabilmeli ve rasyonel bakmak yerine olaylarda sezgilerinizle de hareket edebilmelisiniz.

OĞLAK

İş yerinizde başkalarına yardım edecek bir takım fırsatlar yaratarak başkasının mutluluğu ile mutlu olabilirsiniz. Bu da size olan güveni artırabilir.

KOVA

Bugünlerde Aşk konusunda ise cesur adımlar atmanız gerekmekte. Fırsatlar konusunda gözünüzün bilhassa açık olması gereken bir dönemdesiniz.

BALIK

Bugünlerde soğuk algınlığı gibi hastalıklara karşı dikkatli olmalısınız zira üşengeçliğiniz artabilir, hiçbir şey yapmak istemeyebilirsiniz. İstikrar gününüzün vazgeçilmezi olabilir.