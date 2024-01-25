Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Zamanınızı verimli geçirmek istediğiniz için kendinize olan yatırımınızı yükseltseniz de özellikle aşk konusunda bir takım şeyleri hırs haline de getirebilirsiniz.

BOĞA

Son zamanlarda aşk konusunda kendinizi ilişkinizin içerisinde fokuslanmış görebilirsiniz.

Kendinizi net hissedebilir ve daha net kararlar alabilirsiniz.

İKİZLER

İlişkiniz için fedakarlık yapacak ve bir takım isteklerinizden ödün verecek kadar cesaretli olabilirsiniz.

Duygusal konularda hemen manipüle edilebilirsiniz.

YENGEÇ

Bugünlerde İnsanların samimi olup olmadıklarını ölçüp tartmanız gerekiyor, samimiyetsiz kişilerin fikir ve niyetlerinin hemen farkına varmalısınız.

ASLAN

Sezgisel olarak güçleneceğiniz ve kendinize güveneceğiniz bir dönemdesiniz.

Özellikle ruhunuzu geliştirmeye yönelik birtakım kararlar alabilirsiniz.

BAŞAK

Bugünlerde isteklerinize giden yollarda bir takım aksiyonlar almak hususunda cesaret gösterebilirsiniz.

Dikkatli olmanız gereken bir gündesiniz.

TERAZİ

Bugün aşk ve aile konularında karmaşık gelişmeler yaşayabilirsiniz.

Sosyal ilişkileriniz ve insanlarla olan durumlar bugünlerde size oldukça karmaşık gelebilir.

AKREP

Bu aralar dikkatinizin aşk konusunda olacağı şu günlerde bir takım beklenmedik gelişme ve sürprizler de yaratabilirsiniz. İş konusunda kıskanılıyorsunuz.

YAY

Bugün oldukça hareketli olmanız ve bir yerlere yetişmeniz gereken bir gün olabilir.

Gününüz meşgul geçebilir.

Kendinize vakit ayırmada sıkıntı içerisindesiniz.

OĞLAK

Aşk konusunda kendinizi oldukça cesaretli hissedebilirsiniz.

İster başlamak isteyin ister bitirmek her konuda kendinizi savunabilir ya da ifade edebilirsiniz.

KOVA

İşlerinizi gerçekleştirmek için kendinizi çok hevesli hissetmeyebilirsiniz.

Ancak yine de aşk konularındaki şansınız sizi ilerlemeye ve kendinizi geliştirmeye yönlendirebilir.

BALIK

Hitabetinizin güçlendiği bugünlerde iş konusunda da şanslı olabilirsiniz.

Özellikle karşı cinsle yaşadığınız iletişim problemleri çözülmeye yüz tutabilir.