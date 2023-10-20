Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Çözüm noktasında yapıcı durumlar yaşayabilirsiniz.

İş ilişkilerinizde kendinizi sağlıklı ifade edebileceğiniz bir gün olacağı için görüşmelerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

BOĞA

Mevcut şartlarda işinize yarayan şeylerin bir listesini yaparak onları verimli şekilde kullanabilirsiniz.

Gününüzü ikili ilişkinizdeki olaylara odaklayarak geçirebilirsiniz.

İKİZLER

İsteyipte harekete geçemediğiniz her alanda sizi devam etmeye motive edecek gelişmeler yaşayabilirsiniz.

Doğru ve yanlışı bilinçli olarak iyi analiz edebilirsiniz.

YENGEÇ

Kendinizi dış dünyaya açtığınız bugünlerde gördüğünüz ilk tepkiler beklediğiniz gibi olmasa da sakin kaldığınız taktirde her taş kendiliğinden yerine oturacaktır.

ASLAN

Zevkinize uygun bir kitap ya da film ile baş başa vakit geçirmek size iyi gelebilir.

Huzurlusunuz. Duygusal açıdan kendinizi yenilediğiniz bir sürece girebilirsiniz.

BAŞAK

Üst seviyedeki özgüveniniz sizi başarıya götürecek ilk adımlardan olacak. Bugünlerde elinizdekinin kıymetini bilmek ve anda kalmak önemli olacak.

TERAZİ

Başarılarınız da sizinle beraber dikkat çekici hale gelebilir. Duygusal olarak kendinizi eksik hissettiğiniz noktalarda dostlarınızın yardımlarını belirgin olarak görebilirsiniz.

AKREP

Duygusal açıdan kendinizi tamamlanmış hissedeceğiniz ilişkilerle alakalı beklediğiniz güzel haberi alabilirsiniz. Sosyalleştikçe herkese sevginizin arttığını göreceksiniz.

YAY

Partnerinizle örtüştüğünüz noktaları fazlalaştırmayı tercih edebilirsiniz. Aşk hayatınızda başarı elde edebileceğiniz bugünde partneriniz size anlayış gösterebilir.

OĞLAK

Bugünlerde duygusal açıdan kendinizi oldukça mutlu hissedebilirsiniz. Aşk hayatınızda olumlu sonuçlanabilecek durumlar meydana gelebilir.

KOVA

Olumlu sonuçlar doğuracak güzel haberler almak ilginizi bu konulara itebilir.

Akşam saatlerine doğru kendinizle yalnız kalmayı tercih edebilirsiniz.

BALIK

Bugünlerde yakınlarınızın sizden destek istediği ve kendi odaklarınızın da olduğu bugünlerde arada kalarak her şeye yetişmeye çalışabilirsiniz.