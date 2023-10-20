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Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

astroloji@takvim.com.tr
20 Ekim 2023, Cuma

20 Ekim günlük burç yorumları

KOÇ
Çözüm noktasında yapıcı durumlar yaşayabilirsiniz.
İş ilişkilerinizde kendinizi sağlıklı ifade edebileceğiniz bir gün olacağı için görüşmelerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

BOĞA
Mevcut şartlarda işinize yarayan şeylerin bir listesini yaparak onları verimli şekilde kullanabilirsiniz.
Gününüzü ikili ilişkinizdeki olaylara odaklayarak geçirebilirsiniz.

İKİZLER
İsteyipte harekete geçemediğiniz her alanda sizi devam etmeye motive edecek gelişmeler yaşayabilirsiniz.
Doğru ve yanlışı bilinçli olarak iyi analiz edebilirsiniz.

YENGEÇ
Kendinizi dış dünyaya açtığınız bugünlerde gördüğünüz ilk tepkiler beklediğiniz gibi olmasa da sakin kaldığınız taktirde her taş kendiliğinden yerine oturacaktır.

ASLAN
Zevkinize uygun bir kitap ya da film ile baş başa vakit geçirmek size iyi gelebilir.
Huzurlusunuz. Duygusal açıdan kendinizi yenilediğiniz bir sürece girebilirsiniz.

BAŞAK
Üst seviyedeki özgüveniniz sizi başarıya götürecek ilk adımlardan olacak. Bugünlerde elinizdekinin kıymetini bilmek ve anda kalmak önemli olacak.

TERAZİ
Başarılarınız da sizinle beraber dikkat çekici hale gelebilir. Duygusal olarak kendinizi eksik hissettiğiniz noktalarda dostlarınızın yardımlarını belirgin olarak görebilirsiniz.

AKREP
Duygusal açıdan kendinizi tamamlanmış hissedeceğiniz ilişkilerle alakalı beklediğiniz güzel haberi alabilirsiniz. Sosyalleştikçe herkese sevginizin arttığını göreceksiniz.

YAY
Partnerinizle örtüştüğünüz noktaları fazlalaştırmayı tercih edebilirsiniz. Aşk hayatınızda başarı elde edebileceğiniz bugünde partneriniz size anlayış gösterebilir.

OĞLAK
Bugünlerde duygusal açıdan kendinizi oldukça mutlu hissedebilirsiniz. Aşk hayatınızda olumlu sonuçlanabilecek durumlar meydana gelebilir.

KOVA
Olumlu sonuçlar doğuracak güzel haberler almak ilginizi bu konulara itebilir.
Akşam saatlerine doğru kendinizle yalnız kalmayı tercih edebilirsiniz.

BALIK
Bugünlerde yakınlarınızın sizden destek istediği ve kendi odaklarınızın da olduğu bugünlerde arada kalarak her şeye yetişmeye çalışabilirsiniz.

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