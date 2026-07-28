İngiltere'de yaşayan Stuart Reginald Windsor (58), uzun süre farkında olmadan birkaç kez kalp krizi geçirdi. Son olarak nefes darlığı ve göğsünde ağrı şikayetiyle bir hastaneye başvuran Windsor'da ileri kalp yetmezliği ile iki koroner damarında ciddi tıkanıklık, üçüncü damarda ise darlık tespit edildi.

İngiltere'de kendisine 3 ay sonra randevu verildi. İngiliz adam randevuyu beklemedi.