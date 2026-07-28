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İngiltere'de 12 ay ömür biçilen hasta Antalya'da ameliyatla hayata tutundu

Doktorların 12 ay ömür biçtiği İngiliz Stuart Reginald Windsor, İngiltere'de çare bulamadı. Antalya'ya gelerek yüksek riskli bir ameliyatla hayata sarıldı.

Kaynak Gazete
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İngiltere'de 12 ay ömür biçilen hasta Antalya'da ameliyatla hayata tutundu

İngiltere'de yaşayan Stuart Reginald Windsor (58), uzun süre farkında olmadan birkaç kez kalp krizi geçirdi. Son olarak nefes darlığı ve göğsünde ağrı şikayetiyle bir hastaneye başvuran Windsor'da ileri kalp yetmezliği ile iki koroner damarında ciddi tıkanıklık, üçüncü damarda ise darlık tespit edildi.
İngiltere'de kendisine 3 ay sonra randevu verildi. İngiliz adam randevuyu beklemedi.

Windsor, doktoruna teşekkür etti. (Fotoğraf Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.)Windsor, doktoruna teşekkür etti. (Fotoğraf Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.)

KALP KASI 24 BANDINA DÜŞTÜ

Daha önce bacağı ve dişi için tedavi gördüğü Antalya'daki özel bir hastaneye başvurdu. Doç. Dr. Cemal Kemaloğlu tarafından kontrolleri yapılan Windsor için acil ameliyat kararı alındı. Kalp kasılma oranı yüzde 24 bandına düşen Windsor, operasyonla sağlığına kavuştu.

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İngiltere'de 12 ay ömür biçilen hasta Antalya'da ameliyatla hayata tutundu-3 İngiltere'de 12 ay ömür biçilen hasta Antalya'da ameliyatla hayata tutundu-4 İngiltere'de 12 ay ömür biçilen hasta Antalya'da ameliyatla hayata tutundu-5

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