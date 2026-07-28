Kalp ve damar hastalıkları, sağlığı tehdit ediyor. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Murat Şener, kalp sağlığıyla ilgili önemli bilgiler veriyor. Özellikle kalp hastalıklarının vücutta yol açtığı şikayetlere değiniyor. İhmal edilmemesi gereken belirtileri sıralıyor:

kalp ağrısı ve nefes darlığına dikkat. (Fotoğraflar Takvim Fotoğraf Arşivi ve sosyal medyadan alınmıştır.)

GÖĞÜS AĞRISI: Kalp damar tıkanıklığına bağlı göğüs ağrısı çoğunlukla eforla, stresle ve yemek sonrasında ortaya çıkar. Ağrılar dakikalarca sürebildiği gibi dinlenildiğinde hafifleyebilir. Göğüs kafesinden veya göğsün sol tarafından başlayıp sol kola, çeneye ve sırta yayılabilir.