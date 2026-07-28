Dr. Murat Şener uyarıyor: Geçmeyen ödem ve nefes darlığı kalp hastalığı belirtisi olabilir
Kalp hastalıkları sinsi sinsi ilerliyor. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Murat Şener uyarıyor: Nefes darlığı ve geçmeyen ödeminiz varsa hemen doktora...
Kalp ve damar hastalıkları, sağlığı tehdit ediyor. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Murat Şener, kalp sağlığıyla ilgili önemli bilgiler veriyor. Özellikle kalp hastalıklarının vücutta yol açtığı şikayetlere değiniyor. İhmal edilmemesi gereken belirtileri sıralıyor:
GÖĞÜS AĞRISI: Kalp damar tıkanıklığına bağlı göğüs ağrısı çoğunlukla eforla, stresle ve yemek sonrasında ortaya çıkar. Ağrılar dakikalarca sürebildiği gibi dinlenildiğinde hafifleyebilir. Göğüs kafesinden veya göğsün sol tarafından başlayıp sol kola, çeneye ve sırta yayılabilir.
NEFES DARLIĞI: Efor sarf ederken nefes darlığı başlar. İlerleyen dönemde geceleri de rahatsız eder. Kalp rahatsızlığı olanlar nefes darlığından dolayı geceleri düz yatamamaya, yüksek yastıkta yatmaya başlarlar.
BAYILMA: Kalp hastalıklarına veya ritim bozukluğuna bağlı bayılma görülebilir. Bubayılmalar genellikle kısasürelidir.
ÖDEM ARTIŞI: Kalp yetmezliğine bağlı olarak vücutta su ve tuz birikebilir. Gündüz biriken fazla su ve tuz yüzünden gece sık sık idrara çıkma isteği duyulur.